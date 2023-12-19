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Главный тренер сборной Украины поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ

Главный тренер сборной Украины поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на выборах президента УАФ.

«Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что, ещё раз, она очень ответственная. Со своей стороны я буду поддерживать Николаевича и сделаю всё, чтобы помочь», — цитирует Реброва GoalPoint.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы УАФ.

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