Главный тренер сборной Украины поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на выборах президента УАФ.

«Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что, ещё раз, она очень ответственная. Со своей стороны я буду поддерживать Николаевича и сделаю всё, чтобы помочь», — цитирует Реброва GoalPoint.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы УАФ.