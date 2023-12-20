Канчельскис: агенты Слуцкого хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Возможное назначение Слуцкого в китайский клуб? Если его туда пригласили, то надеятся, что у него ещё есть запал продолжать работать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Китай — специфическая страна. Там работать очень сложно, да и жить свою обычную жизнь тоже. Будем за ним следить. Наверное, его участие в шоу было некой паузой в карьере. Конечно, это шоу было ужасным. Но агенты хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол. Молодцы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.