Олег Веретенников: хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали

Бывший футболист Олег Веретенников поделился ожиданиями от весенней части сезона-2023/2024 чемпионата России.

«Чтобы наконец мы решили все эти судейские вопросы, чтобы не было никаких скандалов и появились яркие футболисты, которых можно будет без сомнения назвать лучшими. И, конечно же, желательно, чтобы у них был российский паспорт.

Хочу, чтобы появились новые звёзды. Чтобы Константин Тюкавин, Фёдор Чалов, Иван Обляков и Александр Соболев проводили ещё более яркие игры. Молодые ребята у нас появляются, но пока тяжело говорить о том, что они станут потенциальными звёздами. Хочется, чтобы им доверяли, а они проводили целостные и ровные игры.

Хотелось бы ещё смену лидера в РПЛ, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждём борьбы», — приводит слова Веретенникова «Советский спорт».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар», который набрал 38 очков. Чуть ниже располагаются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).