Резиуан Мирзов: лично вёл переговоры с «Зенитом», но решил перейти в «Терек»

Бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других российских клубов Резиуан Мирзов заявил, что в своё время имел предложение от «Зенита». По словам Мирзова, он не получил гарантий игровой практики, поэтому выбрал другой вариант продолжения карьеры — «Терек». Сейчас Мирзов выступает за «Нефтчи».

«Я мог перейти в «Зенит». Когда играл в «Торпедо», было предложение от «Зенита», я лично вёл переговоры. Но не было гарантии, что буду играть, ― тогда в команде были Олег Шатов, Халк и остальные ребятишки. Поэтому решил перейти в «Терек», — рассказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

30-летний левый вингер Резиуан Мирзов провёл в составе бакинского «Нефтчи» 10 матчей чемпионата Азербайджана и записал на свой счёт один результативный пас. Ранее футболист выступал в РПЛ за «Химки» и московский «Спартак».