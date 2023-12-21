«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»

Резиуан Мирзов ― один из тех российских игроков, кто многое повидал в нашем футболе. Поиграл в «Спартаке», побеждал в Кубке России с тонущим «Тосно», а ещё познал всё в этой жизни, играя за «Химки». Этим летом он уехал в азербайджанский «Нефтчи». Мы созвонились с Резиуаном и узнали, как у него дела, а заодно и вспомнили прошлое.

Почему Мирзов сорвался в Азербайджан? Куда ещё мог уехать?

― Почему ты решил уехать из РПЛ?

― По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился ― когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб. Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. На меня вышло около 90 людей, все предлагали разные варианты. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось ― люди обманули: «Сивасспор», «Коньяспор». На словах там была половина клубов Турции, но с их агентами тяжело до конкретики дойти.

― Какой был самый дикий вариант?

― Что только не предлагали ― Кипр, Греция, Саудовская Аравия. Телефон разрывался реально. В России тоже были варианты — из нижней части таблицы РПЛ. Но мне очень хотелось уехать, потому что последний сезон был слишком тяжёлым и негативным. Не хотелось повторения. Вот я и решил газануть в «Нефтчи», потому что контракт был уже на руках, хороший вариант.

― Как тебе в Азербайджане?

― Кайф! Ничего не напрягает. Я в восторге от еды, погоды, города. В команде приняли хорошо. Да, пропустил три месяца, тяжело набирал форму. Но сейчас потихоньку вкатываюсь. Надеюсь, после зимних сборов буду в оптимальных кондициях.

Резиуан Мирзов в «Нефтчи» Фото: ФК «Нефтчи»

― Что удивило больше всего?

― Город. Баку ― топ, прямо сказка. Очень чисто, еда сумасшедшая. Почти всегда 20 градусов, тренируемся до сих пор в шортиках. Здесь очень прикольно. Не хуже Москвы? Ну у вас там холоднее. Я видел, как ЦСКА с «Ростовом» недавно в снежки поиграли.

― Уровень чемпионата хороший?

― Да, я удивился. Когда сюда ехал, мне говорили, что это чемпионат двух-трёх команд. Но в этом сезоне многое поменялось ― последнее место может выиграть у третьего, есть семь-восемь команд хорошего уровня. Реально очень интересно. Если сравнивать с РПЛ, то в Азербайджане более атакующий футбол. Есть, конечно, несколько команд, которые в «автобусе» закрываются так, что ключей не найти. Но в основном всё в атаку.

В РПЛ за игру бывает по три-четыре момента всего ― здесь такого нет. Да, в России уровень выше, но местная лига к этому идёт. Например, в прошлом сезоне были люди, которые больше 20 голов за сезон забили. Сейчас такого нет, качество повысилось.

― Как тебе с Муту работается?

― Интересно. Адриан ― очень перспективный тренер. Он меня отсматривал, убедил перейти. Когда человек с таким именем говорит, что хочет тебя видеть в команде, что остаётся делать? Я вещи собрал и поехал.

Откровенно про «Химки»: Юран, Гогниев, Садыгов и все остальные

― Давай про «Химки».

― Без «Химок» нельзя, да?

― Вообще без вариантов.

― Так и знал.

― Ты играл за клуб три года. Это самые странные три года в твоей жизни?

― Да. Справедливости ради, когда работал Игорь Черевченко, всё было нормально ― был результат. Не было никаких интриг, команда была семьёй, многое получалось. А потом начались перестройки ― в итоге доперестраивались до ФНЛ.

― Как выходить на поле, когда в клубе творится такой бардак?

― Самое забавное, что мы мой последний сезон начали хорошо. Вничью сыграли с «Зенитом», победили «Пари НН» ― я забивал, надеялся, что так и будет продолжаться. У меня и у команды всё было хорошо, а потом бац: тренер поменялся — и пошло-поехало. Ну и доехали. Конечно, я переживал за команду, за результат. Но все эти факторы не зависели же от меня. Я же не могу иметь влияние на увольнения, назначения.

― Но игроки же всё понимают.

― Конечно. Мы обсуждаем, догадываемся, знаем, но мы просто игроки. Есть владелец команды, гендиректор и остальные, кто принимает решения. Мы только на поле, нам ходу в кабинеты нет.

― Есть история, которую нельзя не обсудить. Апрель 2022 года, игра с ЦСКА, часть игроков «Химок» раздумывает над бойкотом из-за решения Сергея Юрана поставить Илью Садыгова в старт. В итоге ты – вне заявки. В клубе говорят, что у тебя травма. Ты говоришь, что нет. Так всё и было?

― Не совсем. За несколько дней до матча мы играли в футбол на маленькие ворота на тренировке. Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота ― они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки.

Мне не могло прийти в голову, что из-за этого надо идти извиняться. Такие эмоции бывают у каждого футболиста, это нормально. На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу». Я говорю: «Окей, без проблем». Так и не тренировался все три дня до матча, в итоге меня не включили в заявку.

― То есть это было не из-за Садыгова?

― Ну я же бегал по кругу, откуда я всё это мог знать? (Смеётся.) Что касается Ильи, то в той ситуации конкретно к нему вопросов не было, ничего личного. Просто мы тогда шли хорошо, обыграли на выезде «Урал», «Рубин». А здесь неожиданно на игру с ЦСКА меняется состав. Все начали думать: почему так? А когда ты борешься за выживание, конечно, мысли разные приходят. В итоге это всё разлетелось, поэтому был такой ажиотаж.

― Как к Садыгову относились в команде? Считали, что он играет только из-за того, что он сын хозяина?

— Илья реально любит футбол. По факту человеку в его положении нафиг вообще футбол нужен? У него же всё и так есть. Но нет — он тренировался вместе с нами и в -20, когда ты своих пальцев не чувствуешь, когда ничего не хочется. Ладно я — я с детства футбол люблю. А про Илью думаешь: «Зачем тебе это всё?» У нас же мотивация заработать денег, обеспечить семью. А здесь другой случай, парень просто хочет играть. Мы с ним в нормальных отношениях, иногда переписываемся.

Илья Садыгов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сын владельца в команде — это нормальная история?

— В России так принято (смеётся). Садыгов же не один такой, было много случаев. Я и с Гурамом Аджоевым-младшим в одной команде играл в «Арсенале». Причём — да, у него лишний вес, но и данные сумасшедшие! Если бы он следил за собой, был бы в полном порядке. Гурам очень техничный, и так не только я считаю.

― Ты говорил, что начало сезона с Юраном было хорошим. Как бы ты описал его как тренера? Удивлён результатам «Пари НН»?

― Мне надо что-то сказать, да? Удивлён. Думаю, что не только я.

— В твоё время в «Химках» в жизни клуба активное участие принимал Терюшков. Как в команде его воспринимали?

— Да никак. Он пару раз заходил в раздевалку. Его никто не видел, зато все слышали. Да, он резко появился, за что-то отвечал, много интервью давал. Человек высказывал мнение, какие вопросы?

— Это он придумал священника в команду привести?

— Я не знаю, кто это придумал, честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Сижу и думаю: «Понятно…» Такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! В «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю. Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник — ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять. Благо до меня не дошёл, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется. Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это всё закончилось. Как страшный сон забыть хочу!

— Ты понял Гогниева как тренера?

— Что мне ответить на этот вопрос?

Спартак Гогниев в «Химках» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как есть.

— Скажу так: этот период был самым тяжёлым с точки зрения эмоций, состояния и всего остального за всю мою карьеру. Ну ладно, ещё начальный период в «Спартаке». Но при Гогниеве мы проигрывали каждую неделю, каждую неделю был какой-то негатив. Клянусь, я хотел с футболом закончить — очень тяжёлое время. Кто виноват, не знаю. Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол — ничего не понимал.

— Приведи пример.

— Смотри, ты работаешь в «Чемпионате». Ты хорош в определённых вещах. Но приходит к тебе редактор и просит тебя делать совершенно иное, что ты никогда не делал. Ты же не будешь в этом хорош?

— Не буду.

— То же самое было и со мной. Гогниев требовал от меня то, что у меня не получается. Я ему говорил про это, но он доказывал мне, что это всё равно получится. Он хотел поменять меня, чтобы я играл форварда, чтобы я сваливался во фланг. Но я всю жизнь играю слева, а меня ставили центральным нападающим, просили бороться в верховых единоборствах, что не является моей сильной стороной. Но Гогниева невозможно было переубедить.

— Как в команде реагировали на его хороводы во время стандартов?

— В ФНЛ такое можно делать, когда ты с «Аланией» идёшь на третьем месте, у тебя всё неплохо. А здесь — борешься за выживание, проигрываешь 0:3, а ты ещё и хороводы водишь. Конечно, все будут смеяться.

— В «Химках» задерживали зарплату?

— Задержки всегда были, но максимум три месяца. Всё выплачивали. Со мной нормально рассчитались, всё в порядке. Это «Тосно» мне должен до сих пор. Но они всем парням из того состава должны. Кстати, год назад нам выплатили совсем маленькую часть. Представляешь, пять лет прошло, а нам только сейчас что-то выплатили. Причём только с помощью УЕФА это получилось. Спасибо Мише Прокопцу. Нам всё ещё должны премиальные за весь тот сезон, плюс несколько зарплат.

— Как вы играли вообще?

— За любовь к футболу! Ну кормили нас завтраками, кормили, кормили — сезон так и закончился. А мы так и не позавтракали — только пообедали Кубком России. Единственная радость того периода. Нам говорили, что, если трофей выиграем, всё вообще отлично будет. Но, конечно, все понимали, что команда умрёт.

Время в «Спартаке»: боль и хейт, отношения с тренерами

— Чему тебя научило время в «Спартаке»?

— Это один из самых тяжёлых периодов в карьере. Переговоры шли месяц, я всё это время не тренировался. Потом приехал в «Спартак», где нужно было сразу давать результат, показывать всё, что ты можешь. А что я тогда мог, если сборы не проходил? Плюс команда перестраивалась, иностранцы приезжали, сумасшедший передел был. У «Спартака» самые требовательные болельщики. Все хотят, чтобы ты забивал сразу. Я понял, что если ты не готов ни морально, ни физически, то у тебя мало что получится.

― С хейтом сталкивался?

― Да, но это обычное явление. Что-то в социальные сети писали, хотя я не любитель там сидеть. Хейтеры ― это обычное явление, их очень много. Многие тогда писали: «Кого вы купили?» Но я же понимал, что пришёл в «Спартак» неготовым. Так случилось, что переговоры длились долго из-за того, что Олег Кононов и Леонид Федун хотели моего трансфера, а Цорн ― нет.

Томас хотел привезти очередного иностранца, чтобы ему было выгоднее. Я знаю, что он не хотел моего трансфера ― он мне сам про это говорил. Томас звонил мне со словами, что меня не рассматривают. А через две недели он же мне прислал контракт. Поэтому было много факторов, из-за которых я не смог максимум показать. Фанаты же не видят этого всего, для них есть только твоя игра сейчас.

Резиуан Мирзов в «Спартаке» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Ты говорил, что даже мяч не мог обработать нормально.

― Да. Я же жил месяц в Тарасовке, у меня было по две тренировки в день. Я просто не выезжал оттуда, чтобы форму набрать. Но, значит, всё так и должно было закончиться. Значит, Всевышний так распорядился.

― Тебе обидно, что у Кононова сейчас тяжёлый период в карьере?

― Очень. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич ― очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нём игроков раскрылось! Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то всё несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит всё по местам и он возглавит хорошую команду.

― Ты говорил, что с Доменико Тедеско в хороших отношениях.

― Да, мы до сих пор на связи. Я не попадал в его схему, но по отношениям всё было хорошо. Кстати, самое обидное, что сейчас в сборной Бельгии он играет 4-3-3, а когда в «Спартаке» был ― играл 3-5-2. Доменико мне передавал через Чепзановича, с которым я созванивался: «Если бы я в «Спартаке» ставил 4-3-3, ты бы у меня играл, Мирза!»

― Неплохо.

― Доменико меня с днём рождения поздравляет, с голами поздравлял. Тедеско ― очень крутой. Когда я не попадал в его схему, он ко мне подходил и говорил: «Мирза, я тебя очень люблю, но вот так получается. Надеюсь, ты понимаешь». Когда тренер ко мне так относится, как я могу на него злиться? Вообще, «Спартак» Тедеско ― сильнейшая команда, в которой я играл.

― С Руем Виторией как работалось?

― В атакующем футболе он очень сильный тренер, мне всё нравилось, я кайфовал. На предсезонном турнире я же играл постоянно, забивал. Но в чемпионате пошли свои темы, какие-то люди начали вмешиваться в тренировочный процесс.

― Что имеешь в виду?

― Я же прошёл все сборы, Витория говорил мне, что доверяет. А в итоге получал по 15-20 минут. Я подошёл, пообщался с ним. Я понимал, что на моей позиции один из лучших легионеров в истории РПЛ, легенда ― Квинси Промес. Но Витория всё равно хотел, чтобы я остался. Но я решил уйти за практикой.

О чём мечтает Резиуан Мирзов

― Сколько лет ещё «Зенит» будет чемпионом?

― Сколько лет будет РПЛ? Ну столько и будет, ха-ха. Если серьёзно, перед сезоном думал, что «Спартак» будет бороться за титул, плюс трансферы сделали. Но теперь всё перекинулось на «Краснодар». «Зенит» стабилен, однако в этом сезоне они намного слабее, чем все привыкли.

― А ты мог в «Зенит» перейти?

― Мог. Когда играл в «Торпедо», было предложение от «Зенита», я лично вёл переговоры. Но не было гарантии, что буду играть ― тогда в команде были Олег Шатов, Халк и остальные ребятишки. Поэтому решил перейти в «Терек».

― Не жалеешь?

― Жалел, что не заиграл в «Тереке», потому что в первой игре в старте «кресты» порвал. Но познакомился там с хорошими людьми, чему очень рад.

― Как порвался?

― С «Динамо» на ровном месте. Было тяжело, конечно. Я только-только в РПЛ закрепился, и тут привет. Конечно, я думал, что было бы, если бы я ушёл в «Зенит». Но благодарен руководству «Терека» ― они меня поддерживали во всех аспектах.

― Ты же и с Валерием Карпиным поработал в «Ростове».

― Да, тогда он играл в другой футбол, ставил 5-3-2, а я под это не подхожу. Меня эта схема как будто преследует всю жизнь, я тебе клянусь. Я от неё отмахиваюсь, а она за мной ходит. Это сейчас у Валерия Георгиевича атакующий футбол, а мне не повезло. Но Карпин, надо отдать ему должное, всегда играет на сильных качествах игроков. В отличие от некоторых тренеров.

Резиуан Мирзов в «Ростове» Фото: РИА Новости

― Карпин любит штрафовать. Тебя штрафовал?

― Да у меня штрафов-то не было никогда за карьеру. У меня самый большой штраф в карьере ― $ 100 за опоздание на две минуты на тренировку в «Спартаке». Я законопослушный гражданин. Кстати, всем советую фильм с этим названием ― топовый.

― Если сравнить Мирзова сейчас и Мирзова 21-летнего. Как ты изменился?

― В плане жизни особо не изменился, уже тогда многое понимал. Я же не гулящий, соблюдаю режим. Взгляды не поменялись. В футболе я бы тоже ничего не менял. Всем распоряжается Всевышний. Если так случилось, значит, он так посчитал. Не разочаровываюсь никогда и ни в чём. Я это принимаю и осознаю.

― А мечтаешь ты о чём?

― Хочу просто в кайф играть в футбол. Мне осталось максимум пять лет карьеры. Особенно после последнего сезона в «Химках» хочется, чтобы всё было в удовольствие. А по жизни ― хочу, чтобы Всевышний был доволен мной в конце моего пути. Это самая главная вещь, самый главный стимул.