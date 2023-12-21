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Где сейчас Резиуан Мирзов, интервью: о «Спартаке», «Химках», Карпине, Тедеско, РПЛ, Садыгове, Гогниеве, «Нефтчи»

«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»
Андрей Панков
Резиуан Мирзов в «Нефтчи»
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Резиуан рассказал об отъезде из России и старых конфликтах.

Резиуан Мирзов ― один из тех российских игроков, кто многое повидал в нашем футболе. Поиграл в «Спартаке», побеждал в Кубке России с тонущим «Тосно», а ещё познал всё в этой жизни, играя за «Химки». Этим летом он уехал в азербайджанский «Нефтчи». Мы созвонились с Резиуаном и узнали, как у него дела, а заодно и вспомнили прошлое.

Почему Мирзов сорвался в Азербайджан? Куда ещё мог уехать?

― Почему ты решил уехать из РПЛ?
― По окончании прошлого сезона решил для себя, что уеду из РПЛ. 30 лет, контракт закончился ― когда, если не сейчас? Мне нужно было сменить обстановку. После окончания сезона сначала побыл дома, потом три недели в Мекке, а потом месяц искал клуб. Я вёл переговоры со всеми, с кем можно. На меня вышло около 90 людей, все предлагали разные варианты. Основные были из Турции, да я и сам туда хотел. Пару раз было настолько близко, что уже собирал чемоданы, но не срослось ― люди обманули: «Сивасспор», «Коньяспор». На словах там была половина клубов Турции, но с их агентами тяжело до конкретики дойти.

― Какой был самый дикий вариант?
― Что только не предлагали ― Кипр, Греция, Саудовская Аравия. Телефон разрывался реально. В России тоже были варианты — из нижней части таблицы РПЛ. Но мне очень хотелось уехать, потому что последний сезон был слишком тяжёлым и негативным. Не хотелось повторения. Вот я и решил газануть в «Нефтчи», потому что контракт был уже на руках, хороший вариант.

― Как тебе в Азербайджане?
― Кайф! Ничего не напрягает. Я в восторге от еды, погоды, города. В команде приняли хорошо. Да, пропустил три месяца, тяжело набирал форму. Но сейчас потихоньку вкатываюсь. Надеюсь, после зимних сборов буду в оптимальных кондициях.

Резиуан Мирзов в «Нефтчи»

Резиуан Мирзов в «Нефтчи»

Фото: ФК «Нефтчи»

― Что удивило больше всего?
― Город. Баку ― топ, прямо сказка. Очень чисто, еда сумасшедшая. Почти всегда 20 градусов, тренируемся до сих пор в шортиках. Здесь очень прикольно. Не хуже Москвы? Ну у вас там холоднее. Я видел, как ЦСКА с «Ростовом» недавно в снежки поиграли.

― Уровень чемпионата хороший?
― Да, я удивился. Когда сюда ехал, мне говорили, что это чемпионат двух-трёх команд. Но в этом сезоне многое поменялось ― последнее место может выиграть у третьего, есть семь-восемь команд хорошего уровня. Реально очень интересно. Если сравнивать с РПЛ, то в Азербайджане более атакующий футбол. Есть, конечно, несколько команд, которые в «автобусе» закрываются так, что ключей не найти. Но в основном всё в атаку.

В РПЛ за игру бывает по три-четыре момента всего ― здесь такого нет. Да, в России уровень выше, но местная лига к этому идёт. Например, в прошлом сезоне были люди, которые больше 20 голов за сезон забили. Сейчас такого нет, качество повысилось.

― Как тебе с Муту работается?
― Интересно. Адриан ― очень перспективный тренер. Он меня отсматривал, убедил перейти. Когда человек с таким именем говорит, что хочет тебя видеть в команде, что остаётся делать? Я вещи собрал и поехал.

Откровенно про «Химки»: Юран, Гогниев, Садыгов и все остальные

― Давай про «Химки».
― Без «Химок» нельзя, да?

― Вообще без вариантов.
― Так и знал.

― Ты играл за клуб три года. Это самые странные три года в твоей жизни?
― Да. Справедливости ради, когда работал Игорь Черевченко, всё было нормально ― был результат. Не было никаких интриг, команда была семьёй, многое получалось. А потом начались перестройки ― в итоге доперестраивались до ФНЛ.

Если вдруг забыли, что происходило в «Химках»:
Простите, но какой сейчас смысл в «Химках»?
Простите, но какой сейчас смысл в «Химках»?

― Как выходить на поле, когда в клубе творится такой бардак?
― Самое забавное, что мы мой последний сезон начали хорошо. Вничью сыграли с «Зенитом», победили «Пари НН» ― я забивал, надеялся, что так и будет продолжаться. У меня и у команды всё было хорошо, а потом бац: тренер поменялся — и пошло-поехало. Ну и доехали. Конечно, я переживал за команду, за результат. Но все эти факторы не зависели же от меня. Я же не могу иметь влияние на увольнения, назначения.

― Но игроки же всё понимают.
― Конечно. Мы обсуждаем, догадываемся, знаем, но мы просто игроки. Есть владелец команды, гендиректор и остальные, кто принимает решения. Мы только на поле, нам ходу в кабинеты нет.

― Есть история, которую нельзя не обсудить. Апрель 2022 года, игра с ЦСКА, часть игроков «Химок» раздумывает над бойкотом из-за решения Сергея Юрана поставить Илью Садыгова в старт. В итоге ты – вне заявки. В клубе говорят, что у тебя травма. Ты говоришь, что нет. Так всё и было?
― Не совсем. За несколько дней до матча мы играли в футбол на маленькие ворота на тренировке. Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота ― они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки.

Мне не могло прийти в голову, что из-за этого надо идти извиняться. Такие эмоции бывают у каждого футболиста, это нормально. На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу». Я говорю: «Окей, без проблем». Так и не тренировался все три дня до матча, в итоге меня не включили в заявку.

Наш текст о той истории:
«Есть вопросы к игроку и врачу». Мутный конфликт Мирзова, Юрана и сына инвестора «Химок»
«Есть вопросы к игроку и врачу». Мутный конфликт Мирзова, Юрана и сына инвестора «Химок»

― То есть это было не из-за Садыгова?
― Ну я же бегал по кругу, откуда я всё это мог знать? (Смеётся.) Что касается Ильи, то в той ситуации конкретно к нему вопросов не было, ничего личного. Просто мы тогда шли хорошо, обыграли на выезде «Урал», «Рубин». А здесь неожиданно на игру с ЦСКА меняется состав. Все начали думать: почему так? А когда ты борешься за выживание, конечно, мысли разные приходят. В итоге это всё разлетелось, поэтому был такой ажиотаж.

― Как к Садыгову относились в команде? Считали, что он играет только из-за того, что он сын хозяина?
— Илья реально любит футбол. По факту человеку в его положении нафиг вообще футбол нужен? У него же всё и так есть. Но нет — он тренировался вместе с нами и в -20, когда ты своих пальцев не чувствуешь, когда ничего не хочется. Ладно я — я с детства футбол люблю. А про Илью думаешь: «Зачем тебе это всё?» У нас же мотивация заработать денег, обеспечить семью. А здесь другой случай, парень просто хочет играть. Мы с ним в нормальных отношениях, иногда переписываемся.

Илья Садыгов

Илья Садыгов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сын владельца в команде — это нормальная история?
— В России так принято (смеётся). Садыгов же не один такой, было много случаев. Я и с Гурамом Аджоевым-младшим в одной команде играл в «Арсенале». Причём — да, у него лишний вес, но и данные сумасшедшие! Если бы он следил за собой, был бы в полном порядке. Гурам очень техничный, и так не только я считаю.

― Ты говорил, что начало сезона с Юраном было хорошим. Как бы ты описал его как тренера? Удивлён результатам «Пари НН»?
― Мне надо что-то сказать, да? Удивлён. Думаю, что не только я.

— В твоё время в «Химках» в жизни клуба активное участие принимал Терюшков. Как в команде его воспринимали?
— Да никак. Он пару раз заходил в раздевалку. Его никто не видел, зато все слышали. Да, он резко появился, за что-то отвечал, много интервью давал. Человек высказывал мнение, какие вопросы?

— Это он придумал священника в команду привести?
— Я не знаю, кто это придумал, честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Сижу и думаю: «Понятно…» Такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! В «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю. Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник — ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять. Благо до меня не дошёл, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется. Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это всё закончилось. Как страшный сон забыть хочу!

— Ты понял Гогниева как тренера?
— Что мне ответить на этот вопрос?

Спартак Гогниев в «Химках»

Спартак Гогниев в «Химках»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как есть.
— Скажу так: этот период был самым тяжёлым с точки зрения эмоций, состояния и всего остального за всю мою карьеру. Ну ладно, ещё начальный период в «Спартаке». Но при Гогниеве мы проигрывали каждую неделю, каждую неделю был какой-то негатив. Клянусь, я хотел с футболом закончить — очень тяжёлое время. Кто виноват, не знаю. Не понимал, что происходит, что делать, как играть в футбол — ничего не понимал.

— Приведи пример.
— Смотри, ты работаешь в «Чемпионате». Ты хорош в определённых вещах. Но приходит к тебе редактор и просит тебя делать совершенно иное, что ты никогда не делал. Ты же не будешь в этом хорош?

— Не буду.
— То же самое было и со мной. Гогниев требовал от меня то, что у меня не получается. Я ему говорил про это, но он доказывал мне, что это всё равно получится. Он хотел поменять меня, чтобы я играл форварда, чтобы я сваливался во фланг. Но я всю жизнь играю слева, а меня ставили центральным нападающим, просили бороться в верховых единоборствах, что не является моей сильной стороной. Но Гогниева невозможно было переубедить.

— Как в команде реагировали на его хороводы во время стандартов?
— В ФНЛ такое можно делать, когда ты с «Аланией» идёшь на третьем месте, у тебя всё неплохо. А здесь — борешься за выживание, проигрываешь 0:3, а ты ещё и хороводы водишь. Конечно, все будут смеяться.

— В «Химках» задерживали зарплату?
— Задержки всегда были, но максимум три месяца. Всё выплачивали. Со мной нормально рассчитались, всё в порядке. Это «Тосно» мне должен до сих пор. Но они всем парням из того состава должны. Кстати, год назад нам выплатили совсем маленькую часть. Представляешь, пять лет прошло, а нам только сейчас что-то выплатили. Причём только с помощью УЕФА это получилось. Спасибо Мише Прокопцу. Нам всё ещё должны премиальные за весь тот сезон, плюс несколько зарплат.

— Как вы играли вообще?
— За любовь к футболу! Ну кормили нас завтраками, кормили, кормили — сезон так и закончился. А мы так и не позавтракали — только пообедали Кубком России. Единственная радость того периода. Нам говорили, что, если трофей выиграем, всё вообще отлично будет. Но, конечно, все понимали, что команда умрёт.

Ещё пять лет назад Мирзов ярко высказывался о «Тосно»:
«У руководства нет ничего святого!» Крик души ведущего игрока «Тосно»
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«У руководства нет ничего святого!» Крик души ведущего игрока «Тосно»

Время в «Спартаке»: боль и хейт, отношения с тренерами

— Чему тебя научило время в «Спартаке»?
— Это один из самых тяжёлых периодов в карьере. Переговоры шли месяц, я всё это время не тренировался. Потом приехал в «Спартак», где нужно было сразу давать результат, показывать всё, что ты можешь. А что я тогда мог, если сборы не проходил? Плюс команда перестраивалась, иностранцы приезжали, сумасшедший передел был. У «Спартака» самые требовательные болельщики. Все хотят, чтобы ты забивал сразу. Я понял, что если ты не готов ни морально, ни физически, то у тебя мало что получится.

― С хейтом сталкивался?
― Да, но это обычное явление. Что-то в социальные сети писали, хотя я не любитель там сидеть. Хейтеры ― это обычное явление, их очень много. Многие тогда писали: «Кого вы купили?» Но я же понимал, что пришёл в «Спартак» неготовым. Так случилось, что переговоры длились долго из-за того, что Олег Кононов и Леонид Федун хотели моего трансфера, а Цорн ― нет.

Томас хотел привезти очередного иностранца, чтобы ему было выгоднее. Я знаю, что он не хотел моего трансфера ― он мне сам про это говорил. Томас звонил мне со словами, что меня не рассматривают. А через две недели он же мне прислал контракт. Поэтому было много факторов, из-за которых я не смог максимум показать. Фанаты же не видят этого всего, для них есть только твоя игра сейчас.

Резиуан Мирзов в «Спартаке»

Резиуан Мирзов в «Спартаке»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― Ты говорил, что даже мяч не мог обработать нормально.
― Да. Я же жил месяц в Тарасовке, у меня было по две тренировки в день. Я просто не выезжал оттуда, чтобы форму набрать. Но, значит, всё так и должно было закончиться. Значит, Всевышний так распорядился.

― Тебе обидно, что у Кононова сейчас тяжёлый период в карьере?
― Очень. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич ― очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нём игроков раскрылось! Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то всё несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит всё по местам и он возглавит хорошую команду.

― Ты говорил, что с Доменико Тедеско в хороших отношениях.
― Да, мы до сих пор на связи. Я не попадал в его схему, но по отношениям всё было хорошо. Кстати, самое обидное, что сейчас в сборной Бельгии он играет 4-3-3, а когда в «Спартаке» был ― играл 3-5-2. Доменико мне передавал через Чепзановича, с которым я созванивался: «Если бы я в «Спартаке» ставил 4-3-3, ты бы у меня играл, Мирза!»

― Неплохо.
― Доменико меня с днём рождения поздравляет, с голами поздравлял. Тедеско ― очень крутой. Когда я не попадал в его схему, он ко мне подходил и говорил: «Мирза, я тебя очень люблю, но вот так получается. Надеюсь, ты понимаешь». Когда тренер ко мне так относится, как я могу на него злиться? Вообще, «Спартак» Тедеско ― сильнейшая команда, в которой я играл.

Кстати, Бельгией Тедеско восхищаются в Европе:
«Эпоха Тедеско очаровывает». Европа в восторге от старта экс-тренера «Спартака» в Бельгии
«Эпоха Тедеско очаровывает». Европа в восторге от старта экс-тренера «Спартака» в Бельгии

― С Руем Виторией как работалось?
― В атакующем футболе он очень сильный тренер, мне всё нравилось, я кайфовал. На предсезонном турнире я же играл постоянно, забивал. Но в чемпионате пошли свои темы, какие-то люди начали вмешиваться в тренировочный процесс.

― Что имеешь в виду?
― Я же прошёл все сборы, Витория говорил мне, что доверяет. А в итоге получал по 15-20 минут. Я подошёл, пообщался с ним. Я понимал, что на моей позиции один из лучших легионеров в истории РПЛ, легенда ― Квинси Промес. Но Витория всё равно хотел, чтобы я остался. Но я решил уйти за практикой.

О чём мечтает Резиуан Мирзов

― Сколько лет ещё «Зенит» будет чемпионом?
― Сколько лет будет РПЛ? Ну столько и будет, ха-ха. Если серьёзно, перед сезоном думал, что «Спартак» будет бороться за титул, плюс трансферы сделали. Но теперь всё перекинулось на «Краснодар». «Зенит» стабилен, однако в этом сезоне они намного слабее, чем все привыкли.

― А ты мог в «Зенит» перейти?
― Мог. Когда играл в «Торпедо», было предложение от «Зенита», я лично вёл переговоры. Но не было гарантии, что буду играть ― тогда в команде были Олег Шатов, Халк и остальные ребятишки. Поэтому решил перейти в «Терек».

― Не жалеешь?
― Жалел, что не заиграл в «Тереке», потому что в первой игре в старте «кресты» порвал. Но познакомился там с хорошими людьми, чему очень рад.

― Как порвался?
― С «Динамо» на ровном месте. Было тяжело, конечно. Я только-только в РПЛ закрепился, и тут привет. Конечно, я думал, что было бы, если бы я ушёл в «Зенит». Но благодарен руководству «Терека» ― они меня поддерживали во всех аспектах.

― Ты же и с Валерием Карпиным поработал в «Ростове».
― Да, тогда он играл в другой футбол, ставил 5-3-2, а я под это не подхожу. Меня эта схема как будто преследует всю жизнь, я тебе клянусь. Я от неё отмахиваюсь, а она за мной ходит. Это сейчас у Валерия Георгиевича атакующий футбол, а мне не повезло. Но Карпин, надо отдать ему должное, всегда играет на сильных качествах игроков. В отличие от некоторых тренеров.

Резиуан Мирзов в «Ростове»

Резиуан Мирзов в «Ростове»

Фото: РИА Новости

― Карпин любит штрафовать. Тебя штрафовал?
― Да у меня штрафов-то не было никогда за карьеру. У меня самый большой штраф в карьере ― $ 100 за опоздание на две минуты на тренировку в «Спартаке». Я законопослушный гражданин. Кстати, всем советую фильм с этим названием ― топовый.

― Если сравнить Мирзова сейчас и Мирзова 21-летнего. Как ты изменился?
― В плане жизни особо не изменился, уже тогда многое понимал. Я же не гулящий, соблюдаю режим. Взгляды не поменялись. В футболе я бы тоже ничего не менял. Всем распоряжается Всевышний. Если так случилось, значит, он так посчитал. Не разочаровываюсь никогда и ни в чём. Я это принимаю и осознаю.

― А мечтаешь ты о чём?
― Хочу просто в кайф играть в футбол. Мне осталось максимум пять лет карьеры. Особенно после последнего сезона в «Химках» хочется, чтобы всё было в удовольствие. А по жизни ― хочу, чтобы Всевышний был доволен мной в конце моего пути. Это самая главная вещь, самый главный стимул.

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