Президент Ла Лиги Тебас: готов поспорить на 100 ужинов, что Суперлига не будет создана

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что проект создания Европейской Суперлиги обречён на провал.

«Эта история имеет давние корни. Время всё расставит на свои места. Вы не будете смотреть Суперлигу, я готов поспорить на 100 ужинов, что её не будет. И на 1000 ужинов, что не будет бесплатных трансляций её матчей.

Существуют модели, которые несовместимы с тем, что мы понимаем под футболом. В Европе насчитывается 52 000 профессиональных игроков, то есть 52 000 семей живут за счёт их. То же самое касается семей тренеров, массажистов. Я забочусь об этих семьях. При Суперлиге многие клубы исчезнут, а зарплаты снизятся. Мы против Суперлиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, сегодня, 21 декабря, был представлен проект обновлённой версии Европейской Суперлиги, реализация которого в будущем стала более вероятной после того, как Суд Европейского Союза признал незаконность ФИФА и УЕФА обладать монополией на проведение соревнований.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.