Участвующий в СВО экс-игрок ЦСКА Соломатин открыл футбольные школы в Мариуполе

Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин открыл футбольные школы для детей в Мариуполе. Об этом сообщает сайт махачкалинского «Динамо».

Сообщается, что Соломатин открыл в обновляемом Мариуполе и соседнем городке две футбольные школы. Он помогает им спортивным инвентарем и экипировкой и сам обучает юных футболистов. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев также заявил, что будет поддерживать футбольные школы, открытые Соломатиным, и вскоре отправит им спортивный инвентарь и экипировку, сообщил президент «Динамо».

Напомним, Андрей Соломатин ранее уже отправился защищать Донбасс. Он подписал контракт с околофутбольным батальном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.