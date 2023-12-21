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Участвующий в СВО экс-игрок ЦСКА Соломатин открыл футбольные школы в Мариуполе

Участвующий в СВО экс-игрок ЦСКА Соломатин открыл футбольные школы в Мариуполе
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Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин открыл футбольные школы для детей в Мариуполе. Об этом сообщает сайт махачкалинского «Динамо».

Сообщается, что Соломатин открыл в обновляемом Мариуполе и соседнем городке две футбольные школы. Он помогает им спортивным инвентарем и экипировкой и сам обучает юных футболистов. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев также заявил, что будет поддерживать футбольные школы, открытые Соломатиным, и вскоре отправит им спортивный инвентарь и экипировку, сообщил президент «Динамо».

Напомним, Андрей Соломатин ранее уже отправился защищать Донбасс. Он подписал контракт с околофутбольным батальном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.

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