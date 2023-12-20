Гаджиев: махачкалинское «Динамо» в любой момент готово подписать Джикию

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что команда готова подписать защитника московского «Спартака» Георгия Джикию.

«Напишите, что мы его ждём. Все будут рады. Мы претендуем на выход в Российскую Премьер-Лигу. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.

Пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве (смеётся). Финансовый вопрос, как говорится по-простому: потянем или нет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» всего лишь девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом контракт 30-летнего защитника с командой рассчитан до 31 мая 2024 года и включает опцию продления на год.