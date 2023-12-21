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Transfermarkt обновил стоимости россиян Обольского и Иосифова, выступающих в Испании

Transfermarkt обновил стоимости россиян Обольского и Иосифова, выступающих в Испании
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил новые рыночные стоимости двух российских футболистов Никиты Иосифова («Мирандес») и Николая Обольского («Ибица»), выступающих во втором и третьем дивизионах Испании.

Таким образом, после обновления Иосифов потерял в цене € 200 тыс. и ориентировочная стоимость полузащитника «Мирандес» стала равняться € 600 тыс.

26-летний Обольский, в свою очередь, прибавил в своей стоимости на € 150 тыс. Интернет-портал оценивал Николая в € 500 тыс.

Напомним, 22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина. В текущем сезоне Никита принял участие в восьми матчах «Мирандес», но не сумел отметиться результативными действиями.

В текущем сезоне Обольский принял участие в 18 матчах в составе «Ибицы», в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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