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«Эта игра принадлежит болельщикам». Артета высказался о заявлении «Арсенала» про Суперлигу

«Эта игра принадлежит болельщикам». Артета высказался о заявлении «Арсенала» про Суперлигу
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о необходимости защищать интересы болельщиков, после того как сегодня лондонцы сделали заявление, в котором дистанцировались от последних предложений европейской Суперлиги.

«Футбольные болельщики и страсть, которую они привносят в игру — главная причина, по которой эта игра принадлежит им. Мы должны заботиться о них — их мнение очень важно», — приводит слова Артеты ВВС.

Сегодня, 22 декабря, лондонский «Арсенал» публично объявил о решении не принимать участия в Европейской Суперлиге.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

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