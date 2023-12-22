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Переход Артура в «Зенит» затягивается из-за сомнений игрока в трансфере — Globo

Переход Артура в «Зенит» затягивается из-за сомнений игрока в трансфере — Globo
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Крайний нападающий бразильского «Палмейраса» Артур Гимарайнс не уверен в целесообразности своего перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 25-летний футболист по-прежнему рассчитывает на то, что у него может получиться закрепиться в основном составе «Палмейраса». Кроме того, трансфер Артура в стан сине-бело-голубых осложняется тем обстоятельством, что на текущий момент футболист вместе со своей семьёй находится в отпуске, где не вникает в нюансы перехода в «Зенит», полностью делегировав этот вопрос своему агенту.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что клубы уже пришли к договорённости о деталях сделки. Таким образом, стоимость трансфера должна составить € 15 млн плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов.

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