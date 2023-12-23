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Президент клуба УПЛ: Андрей Шевченко может открыть любую дверь в мировом футболе

Президент клуба УПЛ: Андрей Шевченко может открыть любую дверь в мировом футболе
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Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, как относится к кандидатуре Андрея Шевченко на посту президента УАФ.

«Мы много лет с Андреем в близких, хороших отношениях. Я знаю, что это за человек, что за личность. В сборной Украины он был главным тренером, и это тоже руководящая работа – ты подбираешь коллектив, распределяешь обязанности, работаешь совместно ради результата. Сейчас масштаб его опыта, интересов и амбиций вырос. Это нормально.

Для нас, для государства и футбола это отлично, что есть такая легендарная личность и она поддерживает во всём Украину. Андрей Шевченко может открыть любую дверь в мировом футболе. Не являясь президентом УАФ, он уже много сделал для поддержки Украины.

Поэтому я желаю ему всего наилучшего, не сомневаюсь, что он хорошо обдумал, что запланировал сделать, а все клубы, все областные федерации, все футбольные организации помогут ему», — цитирует Буткевича «Украинский футбол».

Ранее сообщалось о выдвижении Шевченко на пост президента УАФ.

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