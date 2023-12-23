«Тренерскому штабу ЦСКА удалось сделать из алмаза бриллиант». Газизов — о Файзуллаеве

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о выступлениях полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Удивил ли успешный дебют Файзуллаева в РПЛ? Нет, потому что все задатки у него для этого были.

Нельзя сказать, что ЦСКА раздобыл алмаз, который был где-то спрятан? Алмазов ведь много. Лучший ещё надо найти, огранить, чтобы получился бриллиант. Тренерскому штабу ЦСКА это удалось сделать, молодцы. Но то, что Файзуллаев – талантливый игрок, ни для кого секретом не было.

Перспективный ли рынок Узбекистана для РПЛ? Думаю, да. В Узбекистане футбол хорошо развивается. Если посмотреть на результаты их молодежной сборной, то многое станет ясно. Их футбол сейчас на подъёме», – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на счету футболиста пять игры и две голевые передачи в Фонбет Кубке России.