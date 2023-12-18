Футболист ЦСКА Файзуллаев признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре по версии болельщиков красно-синих.

«Первое место в голосовании болельщиков занял Аббос Файзуллаев, второе – Фёдор Чалов, третье – Виллиан Роша», — сообщает пресс-служба клуба.

Узбекский футболист в третий раз подряд признаётся фанатами ЦСКА лучшим игроком месяца. Ранее был лучшим в сентябре и октябре. При этом лучшим у красно-синих в июле-августе был признан капитан и голкипер команды Игорь Акинфеев.

Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восьмью голевыми передачами.