Спортивный директор «Оренбурга»: возможно, Кирилл Печенин покинет команду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что есть вероятность того, что белорусский защитник команды Кирилл Печенин уйдёт из клуба.

«Пока ничего неизвестно по поводу будущего Кирилла Печенина. Возможно, он покинет «Оренбург», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Кирилл Печенин принял участие в девяти матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Напомним, Кирилл Печенин стал футболистом «Оренбурга» в начале 2022 года на правах свободного агента.