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В «Оренбурге» подтвердили договорённость с «Ростовом» об аренде Прохина с правом выкупа

В «Оренбурге» подтвердили договорённость с «Ростовом» об аренде Прохина с правом выкупа
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о договорённости с «Ростовом» об аренде защитника Данилы Прохина с правом выкупа.

«Оренбург» договорился с «Ростовом» об аренде Данилы Прохина. Выкуп 50 % прав на игрока предполагается», — сказал Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Данила Прохин находился в системе санкт-петербургского «Зенита» до 2021 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.

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Источник: «Ростов» интересуется 21-летним игроком узбекского «Пахтакора»
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