«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на девятой минуте — голом отметился Ришарлисон. Уже спустя девять минут «шпоры» удвоили преимущество благодаря точному удару Сон Хын Мина. Гости смогли ответить лишь одним забитым мячом в концовке второго тайма. На 82-й минуте ворота лондонской команды поразил хавбек «Эвертона» Андре Гомеш.

После результата данного матча «Тоттенхэм» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Эвертон» располагается на 16-й строчке, заработав 16 очков за аналогичное количество игр. Ранее «ирисок» оштрафовали на 10 очков. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ на данный момент «Арсенал» (39 за 17 встреч).