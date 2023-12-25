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Моуринью рассказал, почему ему позволено критиковать игроков больше обычного

Моуринью рассказал, почему ему позволено критиковать игроков больше обычного
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с игроками команды.

«У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, даёт возможность спорить с ними – и снова их любить.

Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной», – приводит слова Моуринью Roma Press.

60-летний португалец возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд» со счётом 1:0. Контракт Моуринью с клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 17 туров «Рома» занимает шестое место в Серии А с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (44 очка).

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