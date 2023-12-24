Такой «Наполи» стыдно назвать чемпионом. Моуринью просто не заметил команду Хвичи

«Рома» и «Наполи» находятся не в лучших кондициях. Римляне, как и неаполитанцы, за последние пять туров победили всего дважды. В итоге обе команды откинуло от зоны Лиги чемпионов. Чтобы подобраться ближе к «Болонье», нужно было побеждать в очном матче.

«Наполи» после смены Руди Гарсии на Вальтера Маццарри не сильно улучшил результаты. Да, в лазарете есть пара игроков, но в целом тренер обладает обширными возможностями по составу. Другой вопрос — смогут ли футболисты «Наполи» привыкнуть к новым требованиям. Пока что он остаётся открытым. Чего ожидать от Жозе Моуринью и его «Ромы», мы знаем. В начале сезона был всплеск, когда римляне чуть отошли от привычного футбола, больше играя в атаку. Но к концу декабря всё вернулось к классической вертикальности.

Тем удивительнее выглядели решения Моуринью по ходу матча. «Рома» со старта играла агрессивнее, активнее, чаще атаковала. «Наполи» будто забрал роль соперника на себя, отдавая инициативу в надежде на резкие выпады. А «Рома» создала в первом тайме несколько опасных моментов. В центре внимания пару раз оказался воспитанник римлян — полузащитник Эдоардо Бове. Сначала он из-за пределов штрафной ударил и попал в перекладину. А через пару минут оказался прямо в центре вратарской, принял пас от Белотти и пробил с упора. Но Мерет спас «Наполи».

Важной сюжетной нитью матча стала грубость. Она сопровождала игру на всей дистанции. Судья Андреа Коломбо беспощадно выдавал жёлтые и даже удалил одного из футболистов (об этом — позже). Предупреждения получили и тренеры «Ромы» и «Наполи». В общем, накал ощущался во всём. Что ещё раз указывает на важность встречи. Сделать подарок болельщикам перед Рождеством и подобраться к топ-4 хотели оба клуба.

Первый тайм в итоге завершился без забитых голов. «Рома» обозначилась как команда-инициатор, а «Наполи» принял выжидающую роль. Правильную тактику выбрал Маццарри?

Вторые 45 минут начались не очень активно. Минимум опасных моментов и снова много грубости. Нули так и горели на табло «Стадио Олимпико», и в моменте сложилось ощущение, что игра завершится без голов. Но разбудить её удалось вингеру «Наполи» Маттео Политано. Правда, не совсем так, как он хотел. На 66-й минуте на нём нарушил правила Эдоардо Бове, а в ответ игрок гостей ударил ногой соперника сзади. За это судья без раздумий показал Политано прямую красную карточку. И стоило оно того?

Почувствовав шанс, Моуринью спустя несколько минут сделал тройную замену. Жозе усилил атаку, выпустив Пеллегрини, Азмуна и Эль-Шаарави. И перестановка сработала идеально! Именно эти три игрока организовали гол «Ромы». На 76-й минуте мяч оказался у Азмуна в штрафной, тот пробил в защитника, затем отскоком воспользовался Эль-Шаарави, ударив криво. Но мяч прилетел к Пеллегрини, и он в касание поразил ворота «Наполи». После гола в трансляции показали удовлетворённого Моуринью — его решения оказались точными.

«Рома» — «Наполи» — 2:0 Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Устроил ли «Наполи» штурм ворот «Ромы» после гола? Нет. Зато у хозяев был отличный момент, чтобы удвоить преимущество: Лукаку пытался перебросить Мерета, но вратарь «Наполи» спас команду. А через пару минут с большой долей вероятности стал понятен исход. Виктор Осимхен сфолил на Эль-Шаарави, за что получил вторую жёлтую карточку. «Наполи» в итоге доигрывал матч вдевятером. Да, Маццарри сразу сделал тройную замену, но в ситуации «9 на 11» отыграться крайне сложно. А в самом конце римляне забили второй гол. Хозяева убежали в контратаку, которую мощным ударом завершил Лукаку, установив итоговый счёт.

«Рома» обогнала «Наполи» в таблице, поднявшись на шестое место. Неаполитанцы же опустились на седьмое. Плохой сезон для действующего чемпиона Италии. Хотя, учитывая все обстоятельства, «Наполи» стыдно так называть. Справится ли Маццарри с тяжёлой ситуацией или клуб ждёт ещё одна смена тренера?