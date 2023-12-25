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Главный тренер «Краснодара» Ивич: обожаю Достоевского ― у него очень интересный стиль

Главный тренер «Краснодара» Ивич: обожаю Достоевского ― у него очень интересный стиль
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о своём отношении к русской культуре. Он признался, что любит российский театр и русских писателей.

«Я люблю русский театр, но ещё не дошел, хотя очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нём слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

Ещё мне нравится много русских авторов, но если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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