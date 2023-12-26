«Люди вновь поверили в нас». Де ла Фуэнте подвёл итоги года для сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил прогресс испанской национальной команды в 2023 году.

«Я горжусь не только победой в Лиге наций и выходом на Евро, но и тем, как был пройден этот путь. В Испании множество людей вновь обрели веру в команду, у которой есть предпосылки для достижения чего-то важного в будущем. В течение этого года сборная укреплялась, и нам необходимо продолжить усердно работать для того, чтобы продолжать прогрессировать.

Мы очень повзрослели, но должны стать ещё сильнее к тому времени, когда начнётся чемпионат Европы, для того, чтобы выиграть его», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Напомним, в 2023 году сборная Испании выиграла Лигу наций, в финале одержав победу над Хорватией в послематчевой серии пенальти (5:4, основное время — 0:0). Также испанская национальная команда отобралась на Евро-2024, заняв первое место в группе А.