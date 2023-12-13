Луис де ла Фуэнте — о Гави: ему придется пострадать, но он, борец, и он добьется успеха

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме полузащитника «Барселоны» Гави.

«С Гави не произошло ничего, кроме футбола, я был очень расстроен. Я поговорил с Хави, у меня с ним очень хорошие отношения, и он понял мои решения.

В перерыве матча в Вальядолиде мы были сломлены. Мы прошли путь от хорошей команды до великой. Мы — одна семья, и все игроки были в физиокабинете в шоке. Некоторые из них плакали. Я разговариваю с Гави и его окружением. О том, как он развивается. У него есть пики, ему придется пострадать, но он страдалец, борец, и он добьется успеха.

Критика? Жалкая критика. Возложить ответственность на тренера, когда игрок здоров, который не играл в воскресенье в выходные… если другой получит травму, ничего не произойдет?», — приводит слова Фуэнте Sport.

19-летний Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1) и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.