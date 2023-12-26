«Люди не понимают, что он говорит». Головин — о словах Карпина по отъезду в Европу

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на совет главного тренера сборной России Валерия Карпина молодым футболистам уезжать в Европу. Напомним, за эти слова Карпин подвергся критике.

«Я видел дискуссию по словам Карпина, но люди не понимают, что он говорит. Он же не говорит уезжать или убегать. Он говорит, что нужно уезжать именно, чтобы уровень поднять. В этом же контекст», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.