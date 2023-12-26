Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Люди не понимают, что он говорит». Головин — о словах Карпина по отъезду в Европу

«Люди не понимают, что он говорит». Головин — о словах Карпина по отъезду в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на совет главного тренера сборной России Валерия Карпина молодым футболистам уезжать в Европу. Напомним, за эти слова Карпин подвергся критике.

«Я видел дискуссию по словам Карпина, но люди не понимают, что он говорит. Он же не говорит уезжать или убегать. Он говорит, что нужно уезжать именно, чтобы уровень поднять. В этом же контекст», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

Материалы по теме
Цитата Карпина или героя сериала «Слово пацана»? Не самый простой тест
Цитата Карпина или героя сериала «Слово пацана»? Не самый простой тест
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android