Цитата Карпина или героя сериала «Слово пацана»? Не самый простой тест

«Слово Пацана. Кровь на асфальте» – один из самых резонансных и обсуждаемых сериалов 2023 года. В основе сюжета лежит повествование о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. В сериале множество ярких цитат. А в российском футболе дерзкими выражениями отличается главный тренер сборной и «Ростова» Валерий Карпин. Предлагаем пройти тест и угадать: кто сказал эти слова – Карпин или герой сериала?