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Кто сказал эту фразу — Валерий Карпин или герой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», тест

Цитата Карпина или героя сериала «Слово пацана»? Не самый простой тест
Никита Паглазов
Карпин или герой «Слова пацана» — чья это цитата?
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Главный тренер сборной России гармонично вписался бы в сериал?

«Слово Пацана. Кровь на асфальте» – один из самых резонансных и обсуждаемых сериалов 2023 года. В основе сюжета лежит повествование о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. В сериале множество ярких цитат. А в российском футболе дерзкими выражениями отличается главный тренер сборной и «Ростова» Валерий Карпин. Предлагаем пройти тест и угадать: кто сказал эти слова – Карпин или герой сериала?

Карпин зажигает на флеш-интервью. А какое из них — самое легендарное в истории РПЛ?
Резкий Черчесов и классика от Карпина. Величайшие флеш-интервью тренеров в истории РПЛ
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