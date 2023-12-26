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«Манчестер Сити» согласовал пятилетний контракт с 17-летним Эчеверри — Журналист Скира

«Манчестер Сити» согласовал пятилетний контракт с 17-летним Эчеверри — Журналист Скира
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Руководство «Манчестер Сити» находится в одном шаге от подписания аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри и уже согласовало с ним пятилетний контракт. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что после подписания контракта с 17-летним футболистом «горожане» оставят его в аргентинском клубе на правах аренды. Подобным образом в 2022 году происходил переход из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити» нападающего Хулиана Альвареса.

Подчёркивается, что сумма трансфера составит более € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Эчеверри принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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