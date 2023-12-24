«Манчестер Сити» хочет выкупить Эчеверри и оставить в аренде в «Ривер Плейт» — Романо

«Манчестер Сити» переходит к финальной стадии сделки по полузащитнику «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство английского клуба планирует организовать сделку с «Ривер Плейтом» так же, как ранее было сделано с форвардом Хулианом Альваресом, то есть Эчеверри останется в аренде в аргентинской команде. Сумма сделки превысит € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «Челси».

Напомним, Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт» и прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года, и футболист уже заявил, что не будет его пролонгировать. Transfermarkt оценивает 17-летнего аргентинца в € 4 млн.