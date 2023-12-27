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Хавбек «Оренбурга» Оганесян: весной хотим исправить турнирное положение

Хавбек «Оренбурга» Оганесян: весной хотим исправить турнирное положение
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о целях своей команды на вторую часть текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Во второй части сeзона мы хотим испрaвить турнирное положение. Нaдеюсь, будем побеждать и подниматься в таблице. Конечно, нам неприятно находиться так низко. Есть дocтаточное количество игр, чтобы исправить ситуацию, мы будем делать всё возможное. На турнирную тaблицу стараемся не смотреть, все и так понимают ситуацию. В целом в команде хорошая aтмосфера», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

На данный момент «Оренбург» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 18 туров подопечные Давида Деограсии набрали 15 очков. Отрыв команды от зоны вылета — лишь два очка.

В первом туре после возобновления чемпионата «Оренбург» на выезде встретится с московским ЦСКА. Матч состоится в субботу, 2 марта. Начало игры — в 16:00 мск.

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