Контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан всего на год — источник

Контракт российского тренера Леонида Слуцкого с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» рассчитан всего на один год, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, краткосрочные контракты — это распространённая практика в чемпионате Китая. Руководители клубов из Поднебесной сразу «ждут чудес» от иностранных тренеров, а если они не оправдывают ожиданий — отправляются в отставку. Так, например, прошлый тренер «Шанхай Шэньхуа» был уволен, даже несмотря на выигранный Кубок Китая и прямую путёвку в азиатскую Лигу чемпионов.

Слуцкий возглавит тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.