«Это был шок, не мог уснуть несколько дней». Как россияне тренировали в Азии до Слуцкого

Леонид Слуцкий снова в деле. Известный российский тренер отправится в Азию, где его ждёт работа с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Эта команда по итогам минувшего сезона стала победителем Кубка Китая. А как в Восточной Азии работали другие отечественные тренеры?

Валерий Непомнящий

Где работал в Азии: «Пучхон Юкон» (Южная Корея, 1994-1998), «Шэньян Хайши» (Китай, 2000), «Санфречче Хиросима» (Япония, 2001-2002), «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2002-2003), «Шанхай Шэньхуа» (Китай, 2004-2005).

Валерий Непомнящий Фото: Игорь Уткин/ТАСС

У этого тренера довольно богатая и насыщенная карьера. Непомнящий добился главного успеха в 1990 году, когда довёл сборную Камеруна до четвертьфинала чемпионата мира. Во второй половине 90-х тренер поработал в Корее с клубом «Пучхон Юкон», а в нулевых — с китайскими клубами «Шэньян», «Шанхай Шэньхуа» и «Шаньдун». Плюс ещё заехал в Японию, где тренировал «Санфречче Хиросима».

И везде Непомнящий добивался успеха. В Корее он стал победителем Кубка местной лиги. «Игроки в Корее вообще-то сурово воспитаны, — говорил Непомнящий. — С детства их муштруют-муштруют-муштруют. В старшей школе они живут в интернате, в университете — в общежитии, в команде — на базе. Когда я работал, у меня был всего один женатый футболист. Они просто не умеют строить личную жизнь, не знают, что это такое. Но сейчас ситуация поменялась, уже нет постоянных карантинов».

Был один момент, который очень поразил россиянина. На тренировке помощник Непомнящего ударил футболиста. «После тренировки вдруг слышу звук пощечины. Поворачиваюсь: помощник ударил игрока. Спрашиваю: в чём дело? Помощник отвечает: да влепил ему, а то он недорабатывает. Я собрал всех тренеров и объяснил, что больше такого быть не должно. Они искренне удивились, но больше не повторяли».

Помимо этого, Непомнящий привёл «Санфречче Хиросима» к третьему месту в чемпионате Японии. Но там надолго не задержался.

«В Японии мы жили в многоквартирном доме, со всеми здоровались и улыбались, однако так ни с кем и не подружились. Жену там угнетал недостаток общения. Больше года она не выдержала. Японцы — дотошные, занудные. Они максимально деликатные и корректные, но им не хватает творческого начала. В Японии были доктора, которые приезжали только на домашние игры, в городе у них своя клиника. Один досконально знает колено, другой — голеностоп. Но тот, кто знает колено, никогда не полезет в голеностоп. И наоборот».

В Китае Непомнящий неплохо поработал с «Шанхай Шэньхуа» — привёл команду к третьему месту в чемпионате. Правда, тренер подчеркнул, насколько сложно взаимодействовать с китайскими игроками. «В Китае нет воспитания профессиональных футболистов, — утверждает Непомнящий. — Китайские футболисты очень похожи на наших. Заработали денег — и сразу ищут, куда бы их потратить. Совсем не думают о будущем, о вложениях. Когда кто-то там становится звездой, уже не спускается на землю. Очень сложно с ними работать».

Борис Игнатьев

Где работал в Азии: «Шаньдун Лунэн» (Китай, 2001 год).

Борис Игнатьев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Шаньдун Лунэн» — последний зарубежный клуб (если не принимать во внимание страны бывшего СНГ) в тренерской карьере Игнатьева. Там Борис Петрович работал в 2001-м, но надолго не задержался. Уже через год он стал советником во владикавказской «Алании».

«В Китае ко мне относились очень дружелюбно, — вспоминал Игнатьев. — Во-первых, они русских любят. А во-вторых, там всё выстроено на доброте. Когда работал в «Шаньдуне», во главу угла там ставили уважение друг к другу, потому что мы все равны. Я должен был вначале два раза в месяц, а потом один раз проводить семинары для местных тренеров».

А ещё Игнатьев вспомнил, как в начале нулевых в китайском клубе мог оказаться Илья Цымбаларь. Всё шло к подписанию контракта, но сделка сорвалась из-за одного инцидента.

«Илюха навёл такого шороху, что президент клуба потерял покой. Он стал смотреть, как Цымбаларь своей левой «клюшкой» показывает класс китайским футболистам. Почему не срослось? В Китае случилась одна оказия, в которой был виноват сам Илюша, и ему отказали. Надо было всё делать после подписания контракта. А он его ещё не заключил, но уже отпраздновал. Позволил себе лишнего».

В Китае Игнатьева шокировали публичные казни. По словам тренера, после такого он несколько дней не мог уснуть. «В Ираке публичных казней не видел, а в Китае было. Собирали на стадионе толпу, вешали коррупционеров. Вот это был настоящий шок. Я несколько дней не мог уснуть».

Анатолий Бышовец

Где работал в Азии: сборная Южной Кореи (1994-1995), олимпийская сборная Южной Кореи (1995-1996).

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Бышовец в середине 90-х годов тренировал сборную Южной Кореи, а потом и олимпийскую команду этой страны. На Играх в Атланте-1996 азиатская сборная не вышла из группы. Стартовала она с победы над Ганой (1:0), после чего поделила очки с Мексикой (0:0) и уступила Италии (1:2). Спустя шесть лет корейские футболисты добились лучшего результата в своей истории — заняли четвёртое место на домашнем ЧМ. Тогда команду тренировал хорошо известный нам Гус Хиддинк.

Бышовец считает, что именно он построил команду, которая в итоге дошла до полуфинала чемпионата мира: «Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали. После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я, именно эта сборная заняла четвёртое место на ЧМ 2002 года».

Гус Хиддинк со сборной Южной Кореи на ЧМ-2002 Фото: ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES

Многократный чемпион Южной Кореи Валерий Сарычев утверждает, что Бышовца до сих пор помнят в азиатской стране. Но все результаты российского тренера не идут ни в какое сравнение с успехами Хиддинка.

«При Бышовце на Олимпиаде 1996 года в Атланте команда не смогла выйти из группы, имея при этом все возможности, — вспоминал Сарычев. — Также на Азиатских играх в Хиросиме команда взяла только бронзовые медали. Зато при нём корейцы смогли обыграть Японию — для них это очень принципиально. Несмотря на всё это, Бышовец — запоминающаяся фигура, в Корее его всё ещё помнят. К сожалению, у него было не так много достижений в сборной. Наверное, все на фоне Гуса Хиддинка меркнут. Гусу здесь ставят памятники, его имя везде написано — с ним никто не сравнится».

Гаджи Гаджиев

Где работал в Азии: «Санфречче Хиросима» (Япония, 2002 год).

Гаджи Гаджиев Фото: Игорь Уткин/ТАСС

У Гаджиева совсем не получилось в Японии. Он пришёл в «Санфречче» на смену Непомнящему, но команда не добилась никакого прогресса. В 14 матчах под руководством Гаджиева японский клуб одержал всего три победы и потерпел восемь поражений. По итогам восьми туров Джей-лиги команда набрала всего семь очков и расположилась на четвёртой с конца строчке в таблице. В первом матче после перерыва на ЧМ-2002 «Хиросима» проиграла в столице ФК «Токио» (0:4), после чего российского тренера отправили в отставку.