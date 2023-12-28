Директор центра тренеров «Зенита» рассказал о проблеме с обучением специалистов

Сергей Морозов, директор центра подготовки тренеров при академии «Зенита», рассказал, с какой проблемой столкнулся при обучении новых специалистов.

«К сожалению, существующие ограничения по количеству слушателей в группах не позволяют нам обучить всех тренеров нашей академии, поэтому сейчас отправляем двух соискателей в Минск. Вы же понимаете, что это сложно — с точки зрения логистики, плюс их придётся вырывать из рабочего процесса. РФС нам либо отказывает, либо долго не отвечает. При нашей работе у нас тоже всегда была очередь, но мы каждому конкретному человеку называли даты. Два года назад количество групп обучения в России было минимальным, сейчас их становится больше, но желающих всё равно ещё очень много», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.