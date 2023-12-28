«Взять систему и выбросить на помойку — странно». В России проблемы с обучением тренеров?

В российском тренерском образовании куча изменений. Реформа была запущена ещё в конце 2020-го, когда РФС подписал тренерскую конвенцию УЕФА. С того момента изменился подход к обучению. Раньше за все процессы отвечала Академия тренерского мастерства под руководством Андрея Лексакова, которая проводила занятия в Москве плюс делегировала обучение региональным центрам подготовки. Теперь — Академия РФС. Национальные лицензии заменены на лицензии УЕФА и, по данным на конец 2023-го, 6188 тренеров либо прошли переподготовку, либо получили европейскую категорию с нуля.

При этом вопросов по качеству подготовки, стоимости, доступности всё ещё хватает. Недавно на тему тренерской школы России высказался босс РФС Александр Дюков. Вот его комментарий для издания «РБ Спорт».

Александр Дюков президент РФС «Я придерживаюсь мнения, что у нас есть сильные тренеры. Вы их знаете — Карпин, Семак, Черчесов — у нас много сильных тренеров. Но что такое тренерская школа? Это когда есть учителя и есть ученики. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда, вероятно, можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа. Когда мы потеряли школу? Когда у нас перестали учиться. Наверное, это произошло в 90-е годы».

Теперь управленцы работает над восстановлением. Академия РФС под руководством бывшего медиаофицера РФС Ирины Барановой с 2021 года занимается тренерскими лицензиями, став монополистом в этом направлении. Это не хорошо и не плохо. Но структура подготовки кадров действительно изменилась. Кто-то считает, что стало профессиональнее, понятнее и качественнее. Есть и немало критиков новой системы.

Каким было тренерское образование до 2021 года и почему о нём теперь не принято говорить

Около 20 лет систему тренерской подготовки в стране выстраивал Андрей Лексаков — нынешний руководитель департамента сборных при РФС. Сайт организации представляет его как одного из самых авторитетных специалистов в области футбола. Именно благодаря ему к концу 2020 года при РФС работало девять региональных центров подготовки, которые на местах проводили обучение и выдавали национальные тренерские лицензии.

Два — в Москве. Это центр имени Бескова и центр, располагавшийся на Сиреневом Бульваре, которым руководил непосредственно Лексаков. В Петербурге работа шла на базе академии «Зенита». В Краснодаре, Омске, Воронеже — при местных университетах физкультуры. В Ярославле, Волгограде (с 2016 года) и Екатеринбурге — на базе различных спортивных школ.

Интересно, что в 2019 году, перед выборами президента РФС, Дюков планировал довести число центров до 25-30. Но в 2021-м почти все центры прекратили работу. РФС не выдал им новую аккредитацию на ведение образовательной деятельности, которую обычно продлевал на три года. Опять же, в связи с подписанием конвенции УЕФА. Неофициально до центров донесли, что в РФС есть недовольство подготовкой тренеров категории D-РФС, С-РФС и B-РФС (детско-юношеский футбол). Конкретно — со стороны новых руководителей союза. При этом некоторые центры продолжили работу. Например, в Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Проводят лекции, семинары для разных специалистов, пусть и уже без права выдавать лицензии.

Новая система получения тренерских лицензий тут же потащила за собой волну критики. Основные претензии: низкий уровень обучения, цена и сложности с зачислением. Недавно об этом написал телеграм-канал «Мутко против», отметив, что в регионах сотни желающих, которых не может принять РФС.

Александр Дюков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Чемпионат» связался с профессором кафедры краснодарского университета физкультуры Александром Золотарёвым. Он отмечает, что почти за 15 лет работы через центр, которым он руководил, прошло около 1800 человек. В том числе тренеры академии «Краснодара», других школ Кубани и прочих регионов. Сейчас же, по его мнению, обучение стало совсем другим.

«Мы приостановили действие центра, — говорит Золотарёв. — Я сейчас не имею права обучать тренеров. А в РФС, на мой взгляд, сейчас готовят аниматоров. Я общался с теми, кто недавно получил лицензию B. Не могут назвать даже пять физических качеств — у меня такое на втором курсе проходят. Так и хочется спросить: вы что, убийцы? Жалуется вся страна.

У нас был курс 124 часа на лицензию С-РФС. Но сейчас они потащили одеяло на себя. Думали, охватят всю страну. Так ещё и цены задрали. Но кто в Москву поедет из Владивостока? Раньше хотя бы в Омске был центр. На Кавказе тоже остались без всего. У нас был лекционный курс, потом практические занятия. Теоретический уровень нынешних тренеров оставляет желать лучшего. У нас всё это снималось на видео. Отправлялось и разбиралось совместно с РФС. На ту же лицензию категории B-РФС 30% тренеров просто не сдавали. У меня был сильный преподавательский состав, профессора вузов. Но сейчас это стало никому не нужным».

С Золотарёвым солидарен и директор регионального центра в Ярославле Андрей Глот. Он также отмечает низкий уровень преподавания в новой системе.

Андрей Глот бывший арбитр и директор регионального центра «Золотое кольцо» «Мы открылись наравне с московским центром в 2009 году. РФС выдал нам необходимую аккредитацию. И работали до 2021 года. В общей сложности мы обучили на лицензию С более 600 человек. Плюс где-то 300 — на D. Ко мне приезжали из разных городов. Мы ездили и в регионы. Например, в конце 2020-го в Брянск — обучить тренеров «Динамо». Преподаватели у меня в основном были московские — многие работали в ВШТ. А сейчас там три дня слушают презентации, один день лекцию, платят 60 тысяч и уходят. У нас же были экзамены, практическая часть. Всё под видео. Задавали вопросы, была комиссия. Цена повысилась, а качество обучения понизилось. Те, с кем я разговариваю, жалуются. Спрашивают: зачем приезжали, что увидели? Картинки посмотрели, деньги заплатили и уехали».

В Волгограде за 12 лет обучили около 1000 человек. Речь о национальных лицензиях D, C, а с 2014 по 2021 год — и B (детско-юношеский футбол).

«Обучение было организовано на базе академии физической культуры, — сказал «Чемпионату» Александр Неретин, работавший в волгоградском региональном центре. — Там работала кафедра футбола. И был сильный подбор специалистов. Так было до 2016 года. Потом мы работали на базе школы «Зенит», других учреждений. В 2014-м нам ещё дали возможность обучать и на лицензию B-РФС. Мы начали проводить выездные сессии по разным регионам. Заявок стало больше. И мы очень плотно сотрудничали с той же Уфой, Набережными Челнами, Казанью, Астраханью. При закрытии центра нам, как и другим, никто ничего не объяснил. Я присутствовал на разных семинарах уже Академии РФС. И наблюдал, что первые 15 минут там принято ругать предыдущих руководителей. Хотя, наоборот, надо поблагодарить людей, которые работали до этого. А сейчас с их слов выясняется, что ничего хорошего сделано не было».

Молодые тренеры Фото: Анна Бойко/РФС

Важный вопрос к академии РФС — набор тренеров на обучение. В разных регионах «Чемпионату» заявили о сотнях желающих попасть на подготовку. В масштабах страны речь идёт о более чем тысяче тренеров, чьи заявки остаются без ответа. Директор центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» Сергей Морозов, например, заявил, что клуб был вынужден отправить двух специалистов на обучение в Минск. Потому что в РФС нет места. Хотя могли готовить у себя, ведь педагогическая и инфраструктурная база есть.

Сергей Морозов директор центра подготовки тренеров при академии «Зенита» «К сожалению, существующие ограничения по количеству слушателей в группах не позволяют нам обучить всех тренеров нашей академии, поэтому сейчас отправляем двух соискателей в Минск. Вы же понимаете, что это сложно — с точки зрения логистики, плюс их придётся вырывать из рабочего процесса. РФС нам либо отказывает, либо долго не отвечает. При нашей работе у нас тоже всегда была очередь, но мы каждому конкретному человеку называли даты. Два года назад количество групп обучения в России было минимальным, сейчас их становится больше, но желающих всё равно ещё очень много».

«Центр в Петербурге был известен тем, что наша география была от Калининграда до Владивостока, — добавляет Морозов. — Информация о качестве нашей работы разносилась довольно быстро. У нас было огромное количество слушателей из разных городов. И за три года 730 человек прошли обучение на разные категории в нашем центре. Мы ездили проводить курсы и в разные города — Москву, Калугу, Красноярск, Калининград, Псков, Новгород и другие места. Надеемся, что РФС не оставит эти проблемы без внимания».

Почти все собеседники «Чемпионата» заявили, что РФС не назвал конкретных причин закрытия региональных центров.

«Думаю, это персональное решение Митрофанова. Он поставил наёмного менеджера Баранову. А Лексакова и Власова просто задвинули. Нам это решение никак не объяснили. Просто всё сделали втихаря. Никто не говорит, что было всё идеально. Но взять систему и выбросить на помойку — это странно. Ведь перед принятием конвенции вообще шла речь о появлении новых центров. Но, естественно, ничего не появилось», — сказал один из источников «Чемпионата».

Как теперь учат тренеров в России?

В 2021 году РФС принял тренерскую конвенцию УЕФА (здесь подробный документ, с которым можно ознакомиться). Ключевые причины, почему союз вошёл в этот проект, объяснялись так: сильная образовательная программа, плюс международные лицензии, которые позволяли бы российским тренерам работать в любой части мира. Благодаря этому некоторые сейчас трудятся в Сербии и других европейских странах.

Важное условие со стороны УЕФА — национальные лицензии не могли просто продублировать европейские. То есть если тренер имел лицензию категории A-РФС (элитный юношеский футбол), он мог получить только B-УЕФА после небольшой переподготовки. Если у него была лицензия B-РФС — то C-УЕФА. И только C-РФС дублировалась с C-УЕФА. Потому что национальная лицензия категории D в европейском обучении не предусмотрена. Стоимость переподготовки для разных категорий составляла от пяти до семи тысяч рублей. В случае с той же категорией C процесс занимал один очный день, плюс домашнее задание и три курса онлайн-программы iCoachKids от экспертов УЕФА. Сессии на протяжении 2022 и 2023 годов проходили в разных городах — Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге. Да, РФС предупреждал, что количество мест ограничено. Согласно требованиям УЕФА, они просто не имеют права обучать больше определённого числа кандидатов. Плюс в первое время возникали проблемы с инструкторами, которые должны были проводить занятия. Их тоже нужно было обучить.

Вот что сказал «Чемпионату» Сергей Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров академии РФС:

— Критерии отбора кандидатов определены УЕФА, они чётко обозначены на этапе приёма заявок: опыт кандидата в футболе, его текущее место работы, образование. Если говорить о наиболее востребованных лицензиях С-УЕФА и В-УЕФА, то сейчас в первую очередь обращаем внимание на практикующих тренеров, которым лицензия нужна для работы с детскими и юношескими командами, а не для общего развития. Работодатели присылают рекомендательные письма, указывают, что обучение тренеров им необходимо в том числе для прохождения процедуры лицензирования. Сейчас это учитывается особенно.

В общей сложности в этом году мы провели обучение 18 групп на лицензию С-УЕФА, каждая из которых состояла из 30 слушателей. Только за 2023 год Академия РФС запустила шесть групп по программе В-УЕФА, по 25 человек в каждой. На 2024 год эта цифра значительно вырастет: с УЕФА согласован запуск не менее 12 учебных групп.

Что касается регионов, в этом году Академия провела обучение на лицензию С-УЕФА в 10 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе, Каспийске, Самаре, Красноярске и Хабаровске. Везде обучение проводили наши инструкторы, которые прошли специальную подготовку и были одобрены УЕФА. Ещё в 13 городах мы за два года провели 22 очные сессии переаттестации тренеров с лицензии С-РФС на С-УЕФА. 931 человек получил международную лицензию в этом году, а ещё 1561 — в 2022-м.

Сергей Овчинников с тренерами Фото: Анна Бойко/РФС

А это слова «Чемпионату» Артёма Большакова, тренера команды «Алмаз-Антей», который в 2023 году с нуля прошёл обучение на категорию C-УЕФА, не имея до этого национальной лицензии:

— В Академию РФС действительно трудно попасть. До момента работы в «Алмаз-Антей» я подавал документы с каждым новым набором. Но зачисление было ограниченным. Для меня это было почти невозможным. Однако, когда я оказался в «Алмаз-Антей», всё стало проще. У нас ведь сильные дети, один из трёх основных клубов Петербурга наравне с академией «Зенита» и СШОР. Так что в первую очередь мы готовим футболистов в команду мастеров. В Академии РФС это понимают, поэтому лояльно отнеслись к моему зачислению.

Я проходил обучение в Петербурге, на базе клуба «Кировец-Восхождение». Обучение длится три дня в плотном режиме. Мы приезжаем на обучение с 8 до 18:30–19:00. Круто, что есть теоретическая часть, где тебе объясняют разные моменты, а следом ты выходишь на поле и проводишь практическое занятие. Потом разбор, защита перед инструкторами, обсуждение с другой группой. После этого снова теория на другую тему, практика, и так раз за разом на протяжении дня. Всё проходит в дискуссии. На тебя никто не давит. Инструкторы ведут себя свободно, не пытаются тебя завалить. Они считают себя частью процесса. Говорят, что не существует правильного или неправильного подхода, главное, чтобы он работал.

Артём Большаков (слева) Фото: ФК «Алмаз-Антей»

После очного периода будущие тренеры записывают на видео домашнее задание, где проводят тренировку. Всё это идёт в портфолио, где должны быть чётко прописаны модули со всей теорией, практикой. Потом материал отправляется в Академию РФС. Там всё проверяется. А дальше — защита перед инструктором.

Как рассказал источник, знакомый с ходом переговоров с УЕФА, после обнаружения нарушений в работе организации, которая ранее проводила обучение и выдавала европейские лицензии в России, РФС обязал снимать на камеру каждое лекционное и практическое занятие.

Вопрос цены — тоже важная история. Её отмечали несколько собеседников «Чемпионата» из регионов. На момент закрытия центров в городах России стоимость обучения на лицензию C-РФС составляла примерно 20–25 тысяч рублей. После внедрения лицензии C-УЕФА она увеличилась до 30 тысяч рублей. А с 2024 года будет ещё дороже — 38,5 тысячи рублей. По остальным категориям разброс примерно идентичный: в 2024-м получить лицензию B-УЕФА будет стоить 95 тысяч рублей, А-УЕФА — 375 тысяч рублей, PRO-УЕФА — 800 тысяч рублей. Естественно, этим довольны не все.

Ирина Баранова директор Академии РФС «Сравнивать стоимость обучения на национальные и международные лицензии некорректно, так как они имеют разный статус. С лицензией УЕФА тренер может работать в любой стране мира, она котируется в каждой конфедерации. Раньше стоимость обучения по программе С-РФС составляла 25 тысяч рублей. В 2021 году Академия РФС впервые запустила обучение на лицензию С-УЕФА — за 30 тысяч рублей. Разница, как видите, минимальная. Что касается лицензии В-УЕФА, то до реформирования тренерского образования, то есть до 2020 года, стоимость обучения на неё составляла 100 тысяч рублей. Мы, перезапустив процесс уже в Академии РФС в 2021 году, решили снизить цену до 80 тысяч рублей. И оставляли её неизменной до конца 2023 года».

«Мы не пересматривали цены, прекрасно понимая, как это важно, особенно для слушателей из регионов, — утверждает Баранова. — Но федерация несёт расходы на оплату труда инструкторов и профильных преподавателей, их командирование, на аренду аудиторий и полей, на такие малозаметные со стороны вещи, как печатные учебно-методические материалы, экипировка слушателей и другие необходимые расходные материалы. Логично, что при общем повышении цен растут и наши расходы. Поэтому пересмотр стоимости на 2024 год — мера вынужденная. Её правильнее назвать индексацией, обусловленной инфляцией».

При этом нельзя говорить, что всё обучение сконцентрировано в Москве. В 2022-м и 2023-м инструкторы РФС по разным категориям охватили минимум 10 российских городов — Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Самару, Каспийск, Екатеринбург, Хабаровск и другие. Вот что сказала «Чемпионату» Ирина Баранова:

— Для получения лицензии в регионе необязательно создавать автономный региональный центр. В этом году Академия РФС провела обучение на лицензию С-УЕФА в 10 городах, охватив все федеральные округа. Для сравнения, ранее девять региональных центров обучали тренеров только в восьми городах. Также важно сказать, что, даже когда существовали региональные центры, обучение на лицензию B-УЕФА проводилось только в Москве. Сейчас мы уже запустили эту программу в Санкт-Петербурге, а в следующем году планируем открыть обучение на эту лицензию ещё в нескольких регионах.

Предыдущий формат взаимодействия, когда региональные центры существовали автономно от федерации и имели разные формы организации, в частности, по составу учредителей, при обучении на международные лицензии едва ли возможен. В 2021 году было выявлено существенное количество нарушений и случаев непредоставления необходимой информации региональными центрами. Федерация не получила от центров полную документацию о тренерах-выпускниках, которым были выданы национальные лицензии за все годы проведения обучения. В рамках реформирования тренерского образования, начавшегося с 2020 года, УЕФА достаточно чётко обозначил необходимость ужесточения контроля со стороны федерации при проведении образовательного процесса на международные лицензии на всех этапах.

По словам Барановой, в следующем году РФС расширит обучение тренеров в регионах через футбольные центры и подведомственные учреждения Министерства спорта, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Да, в России по-прежнему немало тренеров, которые работают без лицензии. И причина не только в том, что в РФС не хватает для них места. Кто-то не хочет платить. Кто-то просто не хочет учиться, считая, что практических знаний и так достаточно. Однако сейчас на официальных детско-юношеских региональных/федеральных соревнованиях тренер не может находиться на скамейке без лицензии С-УЕФА. Некоторые перемещаются на трибуны и руководят оттуда. Но источники «Чемпионата» отмечают, что тенденция меняется. Тренерский состав омолаживается. И всё больше людей хочет получить официальную лицензию.

Сейчас это сделать куда сложнее, чем раньше. И, скорее всего, нужно работать в серьёзных клубах. Но в планах РФС увеличить число лицензированных тренеров УЕФА до 10 тысяч к 2030 году.