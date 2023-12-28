Клаудиньо объяснил, почему не перешёл из «Зенита» во «Фламенго» в летнее трансферное окно

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему он так и не перешёл во «Фламенго» в прошедшее летнее трансферное окно.

«Было много разговоров о переходе во «Фламенго», это правда. Со мной и моим менеджером. Было предложение. «Зенит» в итоге не согласился. Теперь, в этом окне, ко мне не приходило новых предложений. А вот в летнее окно — да», — приводит слова Клаудиньо бразильское издание UOL.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Клаудиньо провёл 18 матчей в составе «Зенита», в которых забил три гола и отдал четыре голевых передачи. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «РБ Брагантино» летом 2021 года. Сумма трансфера составила около € 12 млн. Контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Также ранее сообщалось, что Клаудиньо дал своё согласие на переход во «Фламенго», однако трансфер не состоялся, так как бразильский клуб не устроили требования сине-бело-голубых.