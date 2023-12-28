«У любого игрока есть такая мечта». Клаудиньо рассказал о желании сыграть за «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, желает ли он однажды сыграть за «Фламенго».

«У любого игрока есть такая мечта. Если я скажу это, то не буду лицемером», — приводит слова Клаудиньо Libera Depre в соцсети Х (ранее твиттер).

Ранее сообщалось, что Клаудиньо дал своё согласие на переход во «Фламенго», однако трансфер не состоялся, так как бразильский клуб не устроили требования сине-бело-голубых.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.