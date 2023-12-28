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Источник: «Рубин» может подписать экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва

Источник: «Рубин» может подписать экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва
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Казанский «Рубин» может подписать российского вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва, ранее выступавшего за санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает inkazan.

По информации источника, помимо казанцев, в услугах бывшего вратаря сборной России также заинтересован и «Ростов» Валерия Карпина.

Напомним, ранее Андрей Лунёв был удостоен попадания в топ-3 лучших вратарей Лиги Европы по версии УЕФА. Россиянин совершил 23 сейва в шести играх за «Карабах». Контракт Лунёва с азербайджанским клубом действителен до лета 2024 года. При этом в его соглашении есть опция продления контракта ещё на год. Стоит отметить, что об интересе казанского «Рубина» к 32-летнему голкиперу сообщали ещё прошедшим летом.

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