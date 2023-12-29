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«Уберите Зинченко из нашего клуба!» Фанаты «Арсенала» жёстко раскритиковали игру украинца

«Уберите Зинченко из нашего клуба!» Фанаты «Арсенала» жёстко раскритиковали игру украинца
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Левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко подвергся критике со стороны болельщиков «канониров» в социальных сетях после домашнего поражения от «Вест Хэма» со счётом 0:2 в домашнем матче 19-го тура АПЛ. Поклонники «пушкарей» страшно недовольны игрой украинца и уже предлагают руководству клуба с ним расстаться.

«Уберите Зинченко из моего клуба. Я очень серьёзен», — написал пользователь @sakascatIey.

«Зинченко — игрок со способностями и потенциалом, которые сами по себе могут стоить вам выигранного чемпионата», — уверен @ltarsenal.

«Если бы Тимбер был в форме, у Зинченко было бы ноль выходов в стартовом составе», — считает @samuelJayC.

«Игроки снова подводят нас. Троссард, Зинченко и Мартинелли были ужасны. Очнитесь, второй тайм!» — призвал игроков @MrDtAFC.

«Зинченко больше не может делать даже то единственное, в чём он был хорош», — констатировал @Lhastim3.

Зинченко начал игру против «Вест Хэма» в стартовом составе «Арсенала» и был заменён на 64-й минуте при счёте 0:2, который в итоге стал окончательным.

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