«Барселона» хочет приобрести экс-игрока «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту с помощью покупки игрока «Жироны» Алеша Гарсии, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время эфира на платформе Twitch.

По информации источника, «Барселона» ищет способы оплатить сумму отступных в размере € 20 млн, прописанную в контракте игрока. Сине-гранатовые рассматривают возможность включить в сделку своих игроков, чтобы снизить эту цифру. Также сообщается, что «Жирона» не собирается снижать сумму, хотя и заинтересована в нескольких игроках «Барсы».

26-летний Гарсия стал полноценным игроком «Жироны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 18 матчах Ла Лиги, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.