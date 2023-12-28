«Барселона» рассматривает покупку игрока «Астон Виллы» в качестве главной цели на лето

Спортивный директор «Барселоны» Деку определил покупку полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса в качестве ключевой цели каталонского клуба на трансферном рынке летом 2024 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Деку является огромным поклонником футбольного таланта бразильского футболиста и видит в нём долгосрочную замену Серхио Бускетса в центре поля сине-гранатовых. Подчёркивается, что спортивный директор «Барселоны» не намерен рассматривать варианты с временными кандидатурами на эту позицию, Деку готов потратить значительные средства для того, чтобы заключить с Луисом трудовое соглашение на несколько лет.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Астон Вилла» будет готова расстаться с игроком за сумму не меньшую, чем в € 126 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 тысяч.

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