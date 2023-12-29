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Юран: когда вижу нищих стариков, детей с ДЦП — ком к горлу подкатывает

Юран: когда вижу нищих стариков, детей с ДЦП — ком к горлу подкатывает
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран признался, что является очень сентиментальным и эмоциональным человеком. По словам специалиста, при виде некоторых жизненных картин он может растрогаться до слёз из-за своего воспитания.

«Когда вижу стариков, просящих милостыню, или бездомного, мёрзнущего на улице, комок к горлу подкатывает. Думаешь: неужели нет родных, чтобы помочь? Хочется всех их собрать, купить квартиры. При виде ребёнка с ДЦП может и слеза пойти. Я просто по натуре человек очень восприимчивый. Жена иногда ругается: «Ну нельзя так близко к сердцу всё принимать». А я не могу по-другому. Так воспитан», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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