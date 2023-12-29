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Наталья Карасёва покинула пост главного тренера ЖФК «Ростов»

Наталья Карасёва покинула пост главного тренера ЖФК «Ростов»
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Наталья Карасёва сложила полномочия главного тренера женского футбольного клуба «Ростов».

«Хотим поблагодарить Наталью Владимировну за работу в нашем клубе, за яркие и эмоциональные матчи и за вклад в развитие ЖФК «Ростов»!

Желаем удачи и успехов в дальнейшем!» — написано в официальном телеграм-канале ЖФК «Ростов».

Напомним, Карасёва возглавляла ростовскую команду с 2021 года.

В предварительном этапе прошедшего розыгрыша Суперлиги подопечные Карасёвой заняли седьмое место. В заключительном этапе данного турнира ЖФК «Ростов» расположился на первой строчке среди команд, которые в предварительном этапе заняли с седьмое по 12-е место.

ЖФК «Зенит» стал победителем Суперлиги-2023, набрав после 27 игр 41 очко.

Турнирная таблица Суперлиги
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