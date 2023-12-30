Гвардиола прокомментировал восстановление Де Брёйне после травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы 32-летнего бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне.

«Он тренируется с большой энергией. Я знаю, что травмы — нехорошая вещь, но для его психологического состояния эти два-три месяца отпуска были полезны.

После длительной травмы, связанной с операцией и мышечной нагрузкой, мы должны быть осторожны. Потому что кажется, что ты идеален, но это не так. Нужно давать такое количество игровых минут, с которым ты справишься, шаг за шагом. Не играть по 90 минут через три дня — после такого у нас были бы проблемы», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 32-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне провёл два матча во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом. 11 августа 2023 года в выездном матче первого тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0) хавбек повредил подколенное сухожилие и был заменён на 23-й минуте игры, после чего больше не выходил на поле.