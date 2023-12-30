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Червиченко: в 2024 году хотел бы пожелать российскому футболу мудрости и гибкости

Червиченко: в 2024 году хотел бы пожелать российскому футболу мудрости и гибкости
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко пожелал администрированию российского футбола мудрости и гибкости.

«В 2024 году хотел бы пожелать российскому футболу мудрости и гибкости. Но это в основном касается администрирования футбола», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2000 по 2004 год. При нём «Спартак» становился чемпионом России, бронзовым призёром и выигрывал Кубок страны. Позже Андрей Червиченко стал президентом подмосковных «Химок». Он занимал этот пост с 2004 по 2005 год. В 2005 году он ушёл из клуба после того, как она не смогла выйти в Премьер-Лигу. Червиченко позже говорил, что «Химки» проиграли решающие игры не случайно.

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