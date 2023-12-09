Червиченко: победа «Спартака» без Абаскаля — бред! С ним на лавке ничего бы не изменилось

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Хорошая игра и победа. Всё по делу. «Спартак» неизменен в своей формуле — если в первые 25 минут забивают, то выдают хороший матч. Если же «Спартаку» забивают, то начинаются чудеса. На мой взгляд, спартаковцы решили исход матча в первые 10 минут. Как плюс можно отметить, что не дали возможность сопернику забить и уравнять шансы.

Много моментов. «Крылья» тоже играли хорошо, но «Спартак», помимо этого, ещё и забивал. У «Спартака» залетело всё, а у «Крыльев» ничего не залетело. Второй и третий мячи «Спартака» — это вынужденные ошибки защитников «Крыльев». От «Спартака» нападающие «Крыльев» такого не получили.

Победа без Абаскаля? Начинается! Если бы он сидел на лавке, то ничего бы не изменилось. Не думаю, что причина именно в этом. Я уже слышал, как молодые комментаторы с неуравновешенной психикой понесли, что Галактионова нет — «Локомотив» побеждает, Абаскаля нет — «Спартак» побеждает. Сейчас Карпина не будет — «Ростов» выиграет. Этот бред вбивают миллионам зрителям в голову. Ведь некоторые люди могут на самом деле так подумать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.