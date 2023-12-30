«Милан» — «Сассуоло»: стартовые составы команд на матч Серии А

В субботу, 30 декабря, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Сассуоло». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Эрнандес, Флоренци, Беннасер, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Педерсен, Торстведт, Лорьянте, Матеуш Энрике, Байрами, Берарди, Пинамонти.

На данный момент «Милан» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Сассуоло» располагается на 10-й позиции. Команда набрала 25 очков за 19 встреч.