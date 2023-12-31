Андрей Червиченко: в 2023 году российский футбол не стал хуже

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что уровень российского футбола не стал более низким в 2023 году.

«Российский футбол точно не стал хуже в 2023 году. В каких-то моментах стал даже интереснее. Есть борьба, особенно за первое место. Удивительные команды, которые по своему достатку должны быть выше в таблице, сейчас борются за выживание. Отсутствие зарубежных игр как у сборной, так и у клубов добавило больше накала и борьбы в чемпионате и Кубке. Обидно, что нет международных игр, но это в некой степени компенсируется ожесточенной и интересной борьбой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после первой части сезона чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ московское «Динамо» с 32 баллами.