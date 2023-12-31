«Арсенал» проиграл «Фулхэму» и упустил шанс закончить 2023 год на первом месте в АПЛ

Сегодня, 31 декабря, прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Джошуа Смит. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Фулхэм» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.

В самом начале матча, на пятой минуте, Букайо Сака открыл счёт, выведя «Арсенал» вперёд. В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес сравнял счёт. Во втором тайме, на 59-й минуте, Бобби де Кордова-Рид вывел «дачников» вперёд. Гол де Кордовы-Рида так и остался последним в этой встрече. «Фулхэм» одержал волевую победу со счётом 2:1.

После результата этого матча «Фулхэм» набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. Таким образом, «канониры» упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ. В случае победы «Арсенал» обошёл бы лидирующий «Ливерпуль» (42 очка за 19 матчей).