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Тен Хаг хочет продлить контракт с 35-летним Джонни Эвансом

Тен Хаг хочет продлить контракт с 35-летним Джонни Эвансом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет продлить контракт с 35-летним защитником команды Джонни Эвансом, соглашение которого заканчивается летом 2024 года, сообщает Daily Star.

По информации источника, продление соглашения Эванса с манкунианцами будет сложным, так как тен Хагу нужно сначала убедить в его необходимости нового владельца клуба — Джима Рэтклиффа.

35-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и вернулся в клуб нынешним летом в качестве свободного агента. В сезоне-2023/2024 Эванс сыграл за «красных дьяволов» в 15 матчах во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

На данный момент после 20 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте с 31 очком.

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