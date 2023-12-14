Джонни Эванс – о тен Хаге: это фантастический тренер

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался о главном тренере команды Эрике тен Хаге. Североирландский футболист считает нидерландца фантастическим специалистом.

«Это фантастический тренер – я не сомневаюсь в нем. В январе у нас будет шанс улучшить команду. Отсутствие игры в еврокубках даст ему больше времени. У нас был трудный период, но, надеюсь, парни восстановятся после травм и это поможет добиться большей стабильности в составе. Это бы помогло тренеру», – приводит слова Эванса Mirror.

Ранее завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В шестом туре соревнования «Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от «Баварии» со счётом 0:1. Таким образом, подопечные Эрика тен Хага остались с четырьмя очками и заняли последнее место в турнирной таблице квартета A. Они не только вылетели из ЛЧ, но и не попали в евровесну.