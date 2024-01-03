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Объявлены финалисты FIFA FIFPRO World 11 2023 года по итогам голосования игроков

Стали известны финалисты FIFA FIFPRO World 11 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт Всемирного союза игроков FIFPRO.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал Мадрид», Бразилия), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид», Германия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»/«Реал» Мадрид, Англия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гундоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия), Лука Модрич («Реал» Мадрид, Хорватия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Бернардо Силва («Манчестер Сити», Португалия), Федерико Вальверде («Реал Мадрид», Уругвай).

Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»/«Аль-Иттихад», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»/«Бавария» Мюнхен, Англия), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Винисиус («Реал» Мадрид, Бразилия).