Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены финалисты FIFA FIFPRO World 11 2023 года по итогам голосования игроков

Объявлены финалисты FIFA FIFPRO World 11 2023 года по итогам голосования игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны финалисты FIFA FIFPRO World 11 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт Всемирного союза игроков FIFPRO.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал Мадрид», Бразилия), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид», Германия), Джон Стоунз («Манчестер Сити», Англия), Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»/«Реал» Мадрид, Англия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гундоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия), Лука Модрич («Реал» Мадрид, Хорватия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Бернардо Силва («Манчестер Сити», Португалия), Федерико Вальверде («Реал Мадрид», Уругвай).

Нападающие: Карим Бензема («Реал Мадрид»/«Аль-Иттихад», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»/«Бавария» Мюнхен, Англия), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Винисиус («Реал» Мадрид, Бразилия).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android