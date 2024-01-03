Роналду или Месси – кто лучше провёл 2023-й? Итоги года для легенд

Эпоха противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси в Европе подошла к концу. Игроки перебрались в другие регионы, развивая новые футбольные рынки. Как прошёл 2023 год для португальца и аргентинца? Какими титулами и наградами обросли легендарные футболисты?

Роналду привлёк звёзд в Саудовскую Аравию и стал лучшим бомбардиром года

Криштиану перебрался в саудовский «Аль-Наср» в конце 2022-го. За год на Ближнем Востоке Роналду заработал не менее € 230 млн. Также за португальцем в Саудовскую Аравию летом потянулся поток звёзд: от Бензема до Малкома. Роналду открыл новый рынок, и теперь многие знают имена саудовских клубов и периодически следят за успехами любимых игроков в экзотическом для футбола государстве.

А сам 38-летний Криштиану не сбавляет требований к себе: за год он забил 54 гола в 59 встречах за «Аль-Наср» и сборную Португалии, что является лучшим результатом в мире в 2023-м! Да, можно сказать, что Роналду играет не в самой конкурентной лиге, да и национальной команде повезло с соперниками. Но вспомните хотя бы одного 38-летнего бомбардира, показывавшего подобные результаты.

Криштиану с Кубком азиатской Лиги чемпионов Фото: Jasser Bakhsh/Getty

Сезон-2022/2023 «Аль-Наср» завершил на втором месте, да и внутренние кубки не взял. В нынешнем чемпионате команда снова идёт второй, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 10 очков. Выиграть лигу будет проблематично, но нет ничего невозможного, когда за тебя играет Роналду. Однако у португальца уже есть один трофей в «Аль-Насре»! Команда выиграла Кубок арабских чемпионов (не путать с Лигой чемпионов АФК), в финале одержав победу над «Аль-Хилялем» (2:1, д.в.). К слову, в решающем матче Роналду оформил дубль.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Я очень счастлив находиться в «Аль-Насре» и с нетерпением жду возможности добиться высоких результатов с этим большим клубом. Я очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, и я буду поддерживать команду, чтобы мы добивались успехов».

Месси совершил «футбольный бум» в США

По окончании сезона-2022/2023 у Месси завершился контракт с «ПСЖ». Лео выиграл чемпионат Франции, а затем объявил, что не продлит соглашение с парижанами. У «Барселоны» не получилось вернуть свою легенду из-за финансовой ситуации. У Лео оставалось два варианта: США и Саудовская Аравия. Месси пошёл наперерез истории Роналду, выбрав североамериканский континент, и стал футболистом «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Аргентинец заключил контракт на 2,5 года со сложной схемой выплат. Los Angeles Time сообщает, что по контракту с «Интер Майами» ему полагается базовая зарплата в размере $ 12 млн (€ 11,3 млн) и $ 20,4 млн (€ 19,3 млн) в качестве гарантированного бонуса. Также ожидается, что сделки с adidas и производителем спортивной одежды Fanatics, доля продаж подписки на потоковый сервис MLS Season Pass от Apple TV и доля в команде доведут ежегодный доход Месси до $ 50–60 млн (€ 47,4–56,9 млн). По деньгам Лео не сильно, но уступает Роналду.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Вместе с «Интер Майами» Месси с ходу выиграл Кубок лиг MLS + MX, забив 10 голов и отдав один ассист в семи встречах. В финале команда Лео оказалась точнее «Нэшвилла» в эпичной серии пенальти (1:1, 11:10 пен.). Месси, естественно, забил в основное время. А вот в плей-офф МЛС «Интер Майами» не попал. Но Месси не сильно мог повлиять на итог, учитывая, что клуб попал в безвыходное положение ещё до его прихода. Всего за «Интер Майами» форвард провёл 14 матчей, забил 11 голов и отдал пять ассистов. А за «ПСЖ» в 2023-м проведено 22 встречи: 10 голов и шесть результативных передач.

Зато Месси круче в плане личных наград. Какой шум поднял его «Золотой мяч»! Лео получил приз в восьмой раз в карьере, но СМИ и болельщики разделились на два лагеря. Кто-то считал, что Месси заслужил награду своей игрой, а главное — победой Аргентины на ЧМ-2022. Другие отмечали, что этого недостаточно, а Холанд, выигравший АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов, был достоин получить трофей. Неожиданным оказалось и решение Time назвать Месси лучшим спортсменом 2023 года. Комплимент от американского издания прибывшей звезде? Да и в Аргентине Лео также буднично признали лучшим спортсменом и футболистом года.

Лионель Месси нападающий «Интер Майами» «Горжусь тем, что команда сделала в этом сезоне. Всеобщим трудом и усилиями мы смогли выиграть Кубок лиг, завоевав первый титул в истории, дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС. Мы сохраним всё хорошее и прежде всего стремление совершенствоваться, чтобы в следующем году быть ещё конкурентоспособнее. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что у нас ещё будут потрясающие моменты, как и в последние несколько месяцев».

А что объединяет Лео и Криштиану? Правильно, любовь болельщиков. Интернет-портал Football Benchmark представил исследование, в котором выяснил, какие клубы получили наибольшее количество новых подписчиков в соцсетях в период со 2 декабря 2022 года по 2 декабря 2023-го. В топ-3 вошли «Реал», «Манчестер Сити» и «Барселона». Четвёртую строчку занял «Аль-Наср» Роналду, а следом идёт «Интер Майами» Месси. Мощно!

Роналду и Месси ждёт «последний танец»

В последний раз Месси и Роналду встретились на поле в начале 2023-го. Тогда «ПСЖ» сыграл со сборной Эр-Рияда и оба футболиста появились на поле. Встреча завершилась победой парижан — 5:4. Роналду оформил дубль, Месси отметился одним голом. Но впереди у легенд новая очная игра! В феврале 2024 года они встретятся в товарищеском турнире Riyadh Season Cup в Эр-Рияде. Матч с участием Месси и Роналду называется «последний танец».