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Стала известна сумма трансфера Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Стала известна сумма трансфера Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»
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Санкт-Петербургский «Зенит» заплатит за трансфер полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова около 100 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Ахметов — уроженец Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», но большую известность получил, выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Ильзат принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн.

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Источник: Ильзат Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит»
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